Proslavite najradosniji praznik uz ATV-ovu "Božićnu priču"

Vrhovni praznik porodice i neraskidivih veza, radosti i osmjeha, proslavite uz ATV-ovu 'Božićnu priču' prepunu radosti, pjesme, božićnih običaja, lijepih želja i prazničnog raspoloženja. U studiju vas očekuju dobro poznata i draga lica ove medijske kuće - Zorica Petković i Bojan Sandić, te mnogo lijepih i interesantnih priča o najradosnijem hrišćanskom prazniku.

Od običaja i priča o tradiciji, lomljenja česnice, položajnika i zdravica, preko riječi duhovnika, toplih priča iz cijele Srpske, zamiljivih gostiju, pa sve do pjesme i igre – sve će to biti dio ove praznične priče. Biće tu i putovanja do velikih svetinja u Srpskoj, a pričaće se i o zaboravljenim zanatima i vještini ikonopisanja.

Kako bi ATV-ova priča o Božiću bila potpuna u tome su im pomogli Maja Tatić, sa neprolaznim hitovima i Kulturno-umjetničko društvo 'Piskavica' sa igrama iz svih naših krajeva. A kako su Božić i praznici vrijeme darivanja, osim što će pričati o humanosti, plemenitosti i ljubavi, vrijednih poklona i nagrada za gledaoce ATV-a neće izostati.

Sa ATV-a poručuju – neka Božić svima donese mir, blagostanje i ljubav - Hristos se rodi!

Ne propustite 'Božićnu priču' danas u 12 časova.

