Prvi dio ekskluzivne ispovijesti Ane Nikolić za UNA TV: "Ja sam svetska zvezda"

Popularna pjevačica Ana Nikolić poslije dugo vremena dala je ekskluzivnu ispovijest za kamere televizije UNA.

Nikolićeva je najprije govorila o tome zašto je sve manje aktivna kada su nastupi u pitanju i otkrila zašto je to tako.

"Nije mi se smučilo da pevam. Smučilo mi se da živim na zadnjem sedištu auta, u avionima, da spavam na aerodromima, tuđim krevetima, hotelima. Želim da spavam u svojoj kući, svom krevetu, sa svojim detetom. Pevanje je najmanji problem, kad bih mogla da se teleportujem od tačke A do tačke B. I noć, nije moje doba. Najbolje funkcionišem ujutru. Zaspim sa Tarom pre 11, ustajem oko 5-6 i tada mi najbolje radi mozak", započela je priču Ana.

O sukobu sa Milicom Pavlović, Jelenom Karleušom i Sekom Aleksić kratko je rekla:

"To nije bio moj stil, za neke stvari sam zažalila što sam objavila, ali to je bilo jače od mene. Mislim da ništa nisam pogrešila, ja sam ispravna, a napadaju me, moram da se branim."

