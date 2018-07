Samo na OBN-u: Priča o gradu u kojem je sve moguće.

Yorkshire, 1874. Nakon smrti supruga Annie Quaintain ostala je bez novca i obiteljskog doma što je prisili da izgradi novi život u Jerichu, zabačenom gradiću koji se nalazi u ruralnom dijelu Yorkshirea. Radnja je to serije koju OBN počinje prikazivati od petka 13.07. u 23 časa.

Iako na prvu Jericho izgleda idilično, njegove mračne tajne neće dati mira Annie i ostalim mještanima. Pored svega toga mještani sutu kako bi izgradili toliko vitalni vijadukt. Teren je negostoljubiv i ako to ne uništi šaroliku zajednicu građevinskih radnika, preduzetnika, porodica i žena, onda će sedam dugih i teških godina to sigurno učiniti. Ova dramska serija prati stvaranje jedne jedinstvene zajednice u mjestu gdje sve moguće. Jericho je prepun živopisnih likova, a glumačka postava iz Engleske to izvrsno nosi na svojim plećima. Posebno je briljantna Jessica Raine, koja je prihvatila ovu ulogu upravo zbog toga da svoju karijeru okrene u drugom smjeru i da ju shvate ozbiljnije kao glumicu. To joj je uspjelo jer je ubrzo dobila filmsku ulogu, a do tada je nastupala većinom u mini-serijama.

Sjajna britanska serija u programu OBN-a biće radnim danom i nedjeljom nakon serije Bella u večernjem terminu. Ne propustite miks emocija i jake životne priče i dopustite da vas zabavimo.