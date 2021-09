Sila Turkoglu iz serije "Amanet": Uspjeh serije me usrećuje

U programu OBN TV radnim danom u 17 sati emitira se serija Amanet. Glavnu žensku ulogu tumači nam dobro poznata glumica Sila Turkoglu, koju smo ranije imali prilike gledati u prvoj sezoni najgledanije serije u BiH "Zakletva".

SIla je zasigurno jedna od najljepših glumica u Turskoj. Njena ljepota će tek doći do izražaja u seriji "Amanet", kada donekle napusti imidž skromne djevojke. Glumica je visoka 1,68 i rođena je 18. aprila 1999. godine u Izmiru. Završila je Anadolsku gimnaziju, nakon koje je uzela privatne sate glume. Svoje prvo glumačko iskustvo je imala u seriji "Ağlama Anne" (2018).

Šta vam se sviđa kod Seher, a šta ne?

Zapravo smo slični u većini stvari. Volim njen nepokolebljiv čvrst stav kao i njeno saosjećanje, njenu beskrajnu ljubav prema svemu, prema čovjeku, životinjama, biljkama. Zapravo je ona veoma dopadljiva osoba kojoj ne mogu naći veću manu. Jedino što bi mogla spomenuti kao manu jeste da je ponekad ćutljiva, ja bih nekad progovorila po cijenu života!

Jeste li iznenađeni međunarodnim uspjehom Amaneta?

Nakon što sam glumila u "Zakletvi", koja je takođe dnevna serija u Turskoj, nije mi stran uspjeh takvih formata. Međutim, ovu situaciju osjećam i živim više, jer tumačim glavnu ulogu. Zbog toga me ljubav gledalaca i uspjeh serije posvuda dodatno usrećuje.

Kakva je atmosfera na snimanju?

Zamislite atmosferu u kojoj svi naporno rade kako bi konačni proizvod bio što bolji. Tako je kod nas na setu. Kad se okupe ljudi sa zajedničkim snovima, dobijete odličan proizvod. Za mene je vrlo uzbudljivo u lijepoj atmosferi sticati nova iskustva i glumiti senzacije koje u privatnom životu nisam nikada prošla. Zbog toga izlazi jedna kvalitetna serija. Super se zabavljamo.

Ko vam je najdraži glumac/glumica i gledate li strane serije?

Pokušavam gledati različite serije, iako zbog gustog rasporeda ne uspijevam koliko bih htjela. Budući da ne mogu onda ispratiti kontinuitet serije, izbjegavam započinjati. Filmove više volim i gledam. Zapravo imam puno glumaca koji mi se sviđaju, ali mislim da su glavni Al Pacino, Leonardo DiCaprio i iz Turske Haluk Bilginer i Demet Evgar.

Šta znate o Bosni i Hercegovini?

Znam da je to nama bliska zemlja s kojom nas povezujz neka zajednička tradicija i običaji. Voljela bih je jednom posjetiti, jer sam poznata po tome kako najviše od svega volim putovati i otkrivati nova mjesta i nove kulture. Lijepo je znati da imate toliko obožavalaca u zemlji koju nikada niste posjetili. Nadam se da ću se jednog dana s njima i sresti.

Kakva ste osoba u svom svakodnevnom životu?

Ja sam osoba koja se voli smijati, zabavljati i širiti pozitivu gdje god da se nalazim. Nikad ne ćutim o nepravdi. Želim da budem upamćena kao dobra osoba, a uz sve to ostvariti svoj životni put. Može li se to ostvariti, vidjećemo. Ponekad sam nestrpljiva i želim sve odmah i sada, ali to često nije moguće. Na tome radim.

Imate li neke hobije?

Volim čitati knjige, planinariti, istraživati nova mjesta i provoditi vrijeme sa svojim psima. Osim toga, slušanje muzike uz svjetlost svijeća na kraju dana mi je svojevrsna meditacija, pa to često pokušavam činiti.

Koliko pratite modu?

Danas su sve moderne stvari nametnute od strane društva i društvenih medija i upadnete u taj ciklus htjeli ili ne. Ako pitate pratim li slijepo modu i šopingujem li, moram vas razočarati. Nemam previše vrmena za to. Jednostavno se odijevam i više volim stvari u kojima se dobro osjećam, a koje nužno ne moraju biti u trendu.

Kakav vam se muškarac privatno sviđa?

Reći ćete da je kliše, ali osjećajan, ljubazan i inteligentan.

Prilaze li vam više momci sada kada ste TV zvijezda?

Naravno, kada sam u javnosti u posljednje vrijeme primjećujem komešanje i veće zanimanje muškaraca. Ali nisam imala neugodnih situacija, jer sam zapravo zahvalna svima koji nas podržavaju.

Šta očekujete od 2021. godine?

Prije svega, želim da to bude zdrava i mirna godina u kojoj se nećemo kloniti svojih najmilijih. Želim iskusiti sve dobro i loše što život donosi, steći nova iskustva, naučiti nove stvari… Naravno, u novoj godini očekujem još veći uspjeh "Amaneta", jer zaista naporno radimo da bude tako.