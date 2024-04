Šou koji vam vraća osmeh na lice - "Dobro veče sa Andrijom" petkom u 21.30 na UNA TV

Dobrodošli u novi, jedinstveni, šou program na ovim prostorima, u kome će Andrija ugostiti i neće ni malo štedeti, najveće zvezde iz celog regiona. Od intervjua, do improvizacija. Od skečeva, do imitacija i neverovatnih situacija. Spremite se za sat vremena fantastične zabave. Ovo je šou koji ste dugo čekali i Andrija Milošević kakvog do sada niste videli. „Dobro veče sa Andrijom“ emitovaće se od 19. aprila, petkom u 21.30 časova na Una televiziji.

Andrijin nepopravljivi optimizam i vedar duh pretočiće se u ovaj autentičan i po svemu drugačji šou koji će vas sigurno uvući u vrtlog odličnog raspoloženja:

"Drugačije je zasigurno od svega što se trenutno nudi. Trudili smo se da radimo ono u šta verujemo i za šta smo sigurni da je ljudima preko potrebno. Malo radosti i ljubavi, malo smeha i emocije, a malo i detinjarija, koje smo u ovom surovom vremenu zaboravili", otkriva popularni glumac koji s nestrpljenjem iščekuje početak emitovanja i reakciju publike.

I biće to potpuni spektakl i neophodna doza vedrine. Gledaoci će videti svoje omiljene zvezde u potpuno neobičnim ulogama koje osmišljava upravo Andrija sa svojim timom. Uz urnebesne skečeve, improvizacije, muzičke numere i "roštiljanje", omiljeni glumac razgovaraće sa svojim sjajnim gostima o mnogim temama, saznaćemo neispričane detalje ali i talente koje su dugo skrivali od očiju javnosti.

Miloševića će tokom ove neodoljive večernje zabave pratiti sjajan dvojac - glumci Ivan Zekić i Igor Damnjanović. Uz mnogo smeha ali i emocija, "Dobro veče sa Andrijom" je šou koji će se iščekivati, pomno pratiti i gledati i bez sumnje, komentarisati i prepričavati.

