Stiže serija o negativcu iz "Betmena"

HBO je najavio "sljedeće poglavlje u sagi o Betmenu" prvim trejlerom za spinof "Betmena", seriju "The Penguin" s Kolinom Farelom u glavnoj ulozi.

Farel je glumio Osvalda Oza Koblepota, poznatog i kao Pingvin, u blokbasteru "The Batman" iz 2022, koji je zaradio 771 milion dolara, a sada će imati svoju seriju.

Novi izgled

Sudeći prema prvom isječku, Pingvin će imati mračan i zloslutan izgled iz originalnog filma reditelja Meta Rivsa, koji će režirati i novu seriju, a Farel izgleda gotovo neprepoznatljivo u ulozi "novog kralja Gotama".

Nije najavljen datum izlaska serije od osam epizoda, a obožavaoci će vjerovatno dobiti više detalja na ovogodišnjem San Dijego Comic-Conu.

Osim Farela, glumačku postavu čine Kristin Miloti, Renzi Feliz, Majkl Keli, Šoreh Agdašlu i Dirdri O'Konel, a pojavljuju se i Klansi Braun i Majkl Zegen.

Izlazi sljedeće godine

Serija bi trebalo da izađe na HBO maksu iduće godine. Piter Safrani i Džejms Gan, novi šefovi DC-ja, jasno su dali do znanja da je Rivsov Betmen deo njihovog sporednog svemira, a ne dio njihove prve faze DC svemira Bogovi i čudovišta.

Rivs će režirati i "The Batman II", koji bi se trebao pojaviti u bioskopima 3. oktobra 2025. godine. U međuvremenu, Safran i Gan rade na akcijskom filmu temeljenom na "The Brave and the Bold", a fokusiraće se na Betmenovog sina Dejmijana Vejna.

Gan je, takođe, govorio o tome kako će se "The Penguin" uklopiti u Betmenov svemir.

"Met radi na filmu Betmen II, koji vidi kao kriminalističku sagu o Betmenu, koja uključuje i TV seriju "The Penguin". I to je posebna stvar, a on vrijedno radi na tome. Prije nekoliko dana nam je ponudio neverovatne, stvarno super stvari. Tako da je naš plan da se to nastavi", rekao je za Gan za IGN.

"The Penguin" bi trebao izaći na HBO maksxu tokom 2024. godine.