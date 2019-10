TV formati zabavnog karaktera nose posebnu odgovornost

Tijana Petrović i Dario Kalamanda prepoznatljiva su lica Alternativne televizije, a gledaoci ih imaju priliku vidjeti kao voditeljski par "Vikend Vekerice" – vikend jutarnjeg prorama ove TV kuće. Ipak, prepoznatljivi su i kroz druge TV formate. Tijana je dio novog muzičkog serijala "Banjalučkim korzom", dok se Dario, nakon više od 400 snimljenih i emitovanih emisija "Vidimo se na Tržnici", u potpunosti posvetio upravo vikend jutarnjem programu i drugim obavezama koje donosi dinamičan rad u redakciji zabavnog programa.

Obogaćen koncept vikend jutarnjeg programa "Vikend Vekerica" ovog ljeta donio je brojne novitete gledaocima ATV-a. Da li je zahtjevno pripremiti i realizovati TV format poput ovog?

Dario: Raditi bilo koji format preko ljeta je zahtjevno. Mi smo uspjeli i zbog toga mi je jako drago. Tim Vikend Vekerice čine mlade snage koje unose mnogo kreativnosti u radni proces. Mislim da je najteže zabaviti ljude, ponuditi im sadržaj koji će ih opustiti, nasmijati, a opet dati korisne informacije. Svaka sedmica pripreme Vikend Vekerice je jedan novi izazov, a svi s nestrpljenjem očekujemo vikend da vidimo da li će sve izgledati onako kako smo zamislili. Težimo ka tome da nadmašimo sebe i da svaka Vikend Vekerica bude bolja od prethodne. Mislim da uspjevamo, da smo na dobrom putu.

Tijana: Kada je sama priprema u pitanju, priznaću, najveći dio posla na svojim leđima nosi naš urednik Dario Kalamanda. On najbolje i zna koliko zapravo sama priprema zahtjeva truda, rada, pa često i nerviranja. Naravno, prije ulaska u studio, zajedno pređemo kompletnu emisiju po nekoliko puta, kako ne bi došlo do nekih nesuglasica. Kada se riješi taj dio programa "na papiru", tek nastaje ono što zapravo gledaoci jedino i vide. Da bi njima prenijeli sve one najvažnije informacije, na najkvalitetniji način, jako je važno da voditeljski parovi, koje gledaoci vide kroz Vikend Vekericu, dišu i razmišljaju kao jedno. Mi se trudimo da to tako i bude. I u tom slučaju, svaki format poput ovog, lako je realizovati.

TV profesionalci inače kažu da jutarnji formati nose posebne čari, ali i posebnu odgovornost. Šta za vas kao profesionalce znači rad na formatu poput "Vikend Vekerice"?

Dario: Meni se ostvario san i želja. Uvijek sam htio da radim jutarnji program. Mada, često u razgovoru sa kolegama, prijateljima, našim gledaocima, kažem, da ne znam da li će mi ustajanje u cik zore ikada preći u naviku. Format poput Vikend Vekerice ti pruža slobodu, da izađeš iz okvira, prepustiš mašti na volju, uneseš vedar duh, osmijeh, budeš opušten jer to je ono što svi želimo da vidimo ujutru kada se probudimo. Pozitivne energije nikad previše, zato se trudimo da svaki Vikend bude baš takav, prepun muzike, plesa i lijepih priča iz cijele Republike Srpske.

Tijana: Definitivno da nose posebne čari. Jutarnji program, a naročito Vikend Vekerica je mjesto gdje imate potpunu slobodu da sa gledaocima ostvarite kontakt onakav kakav vi zapravo i želite. Odgovornost je takođe velika, jer svako ko ujutru gleda jutarnji program, očekuje da vidi i čuje najnovije informacije o događajima koji su se dogodili možda baš u momentu emitovanja, ili u noći za nama, a mi smo tu da ih gledaocima u najkraćem mogućem roku i pružimo. U tome se ogleda odgovornost ATV-a prema vjernim gledaocima, a oni joj, sa druge strane, zahvaljuju svojim dugogodišnjim povjerenjem. Najveće bogatstvo, konkretno Vikend Vekerice, jesu svi gosti koji prolaze kroz nju i u saradnji sa njima se ogleda i moje zadovoljstvo.

Novi muzički serijal ATV-a gledaocima omogućuje svojevrsnu šetnju "Banjalučkim korzom". Šta sve donosi ovaj TV format koji se emituje srijedom od 21h?

Tijana: To je jedan od novih projekata ATV-a i već polako ubire pozitivne kritike. Donosi prije svega dobre note, ispisane samo za naše gledaoce, dobru pjesmu i iskusne, poznate izvođače. Format koji promoviše muzičko i kulturno bogatstvo Banjaluke. Emisija "Banjalučkim korzom" na jednom mjestu donosi sve informacije o ovom predivnom gradu na Vrbasu, njegovim znamenitostima, istoriji, prirodnim i kulturnim bogatstvima i svakako imenima koja su u ovom gradu ostavila veliki trag. A to mjesto koje pruža sve ove infomacije, uz najljepše pjesme, jeste svakako ATV. Budite sa nama svake srijede od 21h i naučite, možda, i nešto novo.

Nakon sedam uspješnih sezona ekipi serijala "Vidimo se na Tržnici" pridružila se Sandra Marjanović. Ovaj već tradicionalni TV format postao je omiljen popodnevni izbor gledaocima širom Republike Srpske.

Dario: Serijal "Vidimo se na Tržnici" će uvijek imati posebno mjesto u mojoj karijeri i kada pomislim na emisiju osjetim posebnu energiju. To je definitivno, kao što ste rekli tradicija, ali i jedinstven televizijski format. Mislim da je bilo vrijeme da nakon nekoliko godina snimanja, više od 400 emisija, dođe nova energija. Sandra je definitivno ispunila očekivanja i ako smijem reći srećan sam i ponosan što me je baš ona zamijenila.

Gledaocima ste prepoznatljivi kroz sadržaje zabavnog karaktera. Da li biste se voljeli isprobati u nekoj drugoj vrsti programa

Dario: Ja bih ostao pri zabavnom programu. Tu sam na svom terenu. Volio bih u budućnosti raditi neki veliki kviz, to je zanimljiv televizijski format. Volim ljude koji su drugačiji, hrabri, kreativni, koji su dokaz da se sve može kad imaš jaku želju. Koji nas sve nekako pokreću. Volio bih u budućnosti i sve to spojiti u jedan televizijski format. Ipak, nigdje ne žurim. Korak po korak.

Tijana: U ovom poslu je sve moguće i nikada ne znamo šta nam novo donosi. Ali ono što sam ja kroz sadržaje zabavnog karaktera, to sam i kada se kamere ugase i to sam već jednom prilikom izjavila. Trenutno se najviše pronalazim u tome, ali ne isključujem mogućnost da se u budućnosti pojavim u nekim drugim TV formatima.