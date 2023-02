Timoti Dalton: Serija "Yellowstone 1923" bila je noćna mora

U članku za "The New York Times", glumac Timoti Dalton, koji glumi zlokobnog Donalda Vajtfilda u seriji "Yellowstone 1923", izjavio je da je to bila noćna mora. Dodao je da su na vrhu brda radili s jakim vjetrom koji je duvao prema njima. Kamere su se smrzle, nožni prsti glumaca su se smrzli takođe.

Predvođen Harisonom Fordom i Helen Miren, "Yellowstone 1923" spin-of postao je hit među kritičarima i publikom. Serija je uživala sjajne kritike i ranu obnovu druge sezone, ali njena su postignuća imala svoju cijenu.

Glumačka postava i ekipa snimali su veći dio serije na otvorenom, provodeći 10-satni dan na jakim vjetrovima i niskim temperaturama. Dalton nije umanjivao riječi o stvarnosti prikazivanja stočarstva u Jeloustonu.

Iako se Timoti žalio na vremenske uslove, režiser Ben Ričardson pohvalio je radnu etiku glavnog čovjeka serije, Harisona Forda. "Nikad nisam imao pritužbu od njega", objasnio je Ričardson. "Ne mogu opisati koliko je timski igrač - do te mjere da je to šokantno. On je Harison Ford. Mogao bi raditi bilo šta. Siguran sam da postoje ljudi koji bi radije imali dublera. On nije,” prenosi "GiantFreakinRobot".