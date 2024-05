Tragična životna priča djeda Ivana Ivanovića: Ubili ga na jeziv način

U novom izdanju šoua "Dobro veče sa Andrijom" gledaoci UNA televizije imali su priliku da voditelja Ivana Ivanovića vide u raznim izazovima sa Andrijom Miloševićem.

Osim toga, Ivanović je ispričao do sada nepoznate detalje iz svog privatnog života, a priča o njegovom djedu nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Malo je poznato da je Ivanov djed imao nevjerovatnu sudbinu.

On je poznatom voditelju veoma važan čovek u životu.

"On mi je najvažniji čovek. To je jedan crnogorski gorštak, pekar, sa tri razreda škole završeno, jer je njegov ćale rešio da neće da baca pare da ga školuje, nego ajde na zanat da budeš pekar. Deda je radio tri posla, dva pekarska i utovarivao ugalj na železničkoj stanici. On je prva generacije pekare 'Klas' u Južnom bulevaru, taj stan je i bio iznad pekare. On je bio neverovatan tip i odhranio je čitavu porodicu. Kako se ko snalazio, odlazio je iz tih 16 kvadrata. Ostali su deda, baba, mama, tetka i moj ćale."

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.