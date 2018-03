Tramp o gledanosti Oskara: Nema zvijezda sem mene

Američki predsjednik Donald Tramp, koji je nekad bio zvijezda rijaliti šoua, našalio se povodom niske gledanosti ceremonije dodjele nagrada Oskar rekavši, da je razlog za to što "više nema zvijezda, osim njega".

"Najniža gledanost Oskara u istoriji. Problem je što nemamo više zvijezda - osim vašeg predsednika (samo se šalim, naravno)", napisao je Tramp u utorak na Twitteru.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)!