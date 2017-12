Umro Bob Givens, kreator Duška Dugouška

Američki animator i umjetnik te kreator popularnog lika Duška Dugouška, Bob Givens, umro je u 99. godini.

Iako Duško Dugouško i društvo više nisu popularni kao nekad, oni će uvijek ostati ikone.

Givens je radio za Disney, Warner Bros i Hanna-Barbera, a najpoznatiji je po tome što je kreator "originalnog" Duška Dugouška.

Givens je za Disney radio na animiranom filmu "Snježana i sedam patuljaka", a kasnije ga je zaposlio Warner Bros.

Bio je vojnik tokom Drugog svjetskog rata, a radio je i na projektima kao što su "Popaj", He-Man" i "Masters of the Universe". Svoj posao je obavljao do početka 2.000-tih, nakon čega je predavao studentima.

Givens je umro prirodnom smrću u četvrtak 14. decembra u bolnici St. Joseph's u Burbanku.