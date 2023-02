Usljed svjetskog uspjeha serije "The Last of Us", najavljena druga sezona

Prva sezona svjetskog hita "The Last of Us" tek je završena, ali je u najavi već druga, što su fanovi dočekali sa oduševljenjem.

Naime, Streaming servis HBO Max potvrdio je drugu sezonu hit serije 'The Last of Us', međutim još nije jasno kada će ona ugledati svjetlost dana.

"Putovanje se nastavlja", stoji u objavi na njihovoj fejsbuk stranici.

Mnogi nisu krili svoje oduševljenje, te su se komentari sami nizali ispod objave.

"Ko će znati šta nas čeka u drugoj sezoni. Jedva čekam", napisao je jedan od fanova.

"The Last of Us" nastala po istoimenoj slavnoj igrici

The Last of Us nastala je prema prema istoimenoj PlayStation igri u kojoj se radnja odvija 20 godina nakon što je moderna civilizacija uništena uslijed pandemije koja je većinu ljudi pretvorila u zombije.

Prva sezona ima devet epizoda.

Radnja je smještena u SAD gdje Džoel, jedan od rijetkih koji su preživjeli pokušava da prokrijumčari četrnaestogodišnjakinju koja se nalazila u karantinu. Ono što je počelo kao jedan od manje zahtjevnih zadataka postalo je putovanje gdje su emocije prevladale. Njih dvoje moraju kroz SAD, a da bi preživjeli moraju se osloniti jedno na drugo.