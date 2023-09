Više nego zanimljivo u prvom "Muštuluku" na UNA TV

Jelena Tomašević, Nele Karajlić i Marija Kilibarda otvorili su jesenji „Muštuluk” u kojem smo, osim fenomelnog izvođenja narodnih i zabavnih hitova uživo, čuli i mnoštvo zanimljivih priča iz života domaćina Harisa Džinovića i njegovih gostiju.

Jedan od najlepših komplimenata ikada, Jelena Tomašević dobilla je upravo od Harija još na početku svoje karijere, što je za nju bio snažan vjetar u leđa: “Kada je Željko Joksimović pustio Hariju pjesmu “Jutro”, tada za Beoviziju 2005. godine, pitao ga je šta misli o maloj iz Kragujevca. Haris je odgovorio “Ako je ocjena od 1 do 10, ona je 12”. I ja to nikada neću zaboraviti”, prisjeća se poznata pjevačica. Za Harisa ima samo riječi hvale: “Beskrajni talenat i glas koji ruši stene, a u suštini ja ogromna duša i srce koje i piše fantastične pesme, a još ih izvodi na neverovatan način koji ostaje u zapisu vremena, za sva naša pokolenja i generacije”.

Kilibarda takođe obožava i mnogo poštuje Harisovu snagu: “Kada nekog znaš kratko, a intenzivno, to je osoba koja mora da ostavi jak utisak, on nekako ispuni prostoriju. Prva asocijacija je najjači vokal, Haris jednako sila. Njadominantnija Harisova osobina je da je strog i prema sebi i prema drugima i čini mi se da ga je to dovelo do vrha”.

Nele Karajlić ima trenutno druge zanimacije, peče odličnu rakiju i piše knjigu. Muzika je trenutno u drugom planu. Jelena se takođe saglasila, ali i iznenadila goste komentarom: “Posle gostovanja kod Bočelija u Beogradu i Abu Dabiju odlučila sam da se više ne bavim muzikom!”. Svi su je pogledali u nevjerici pa je Jelena brzo otklonila sumnju: “Šalim se, završavam novi album, dešavju se lepi koncerti, spremam album izvorne muzike…”.

Kilibardi se ispunila želja, kada je riječ o poslovnim uspjesima: “Ja sam sada u ovom našem „UNA filmu” i prizvala sam ovu franšizu za kviz “Jedno pitanje”. Poslednjih mjeseci stalno govorim - Bože, kako bih volela da radim jedan kviz, obožavam i proždirem kvizove - i eto, ne reci dva puta, treba da pazimo šta želimo”.

Harisu se svidjelo Neletovo novo zvanje pisca pa se i sam nadovezao na sličan pokušaj: “Ja sam krenuo prije 15 godina da pišem knjigu i onda sam stao, ne znam zašto. I sve nekako hoću danas-sutra da pokrenem, ali ja sam poprilično komotan čovek. A možda se i to desi”.

Nele je ohrabrio Harisa u namjeri da nastavi da piše autobiografsku knjigu: “Ako želiš da se podmladiš, moraš da nastaviš da pišeš, jer cijeli duh i tijelo vraćaš u mladost!”.

Džinović je ispričao svojim gostima kako je muzičku karijeru umalo zamijenio fudbalerskom: “Ti znaš koliki sam ja zaljubljenik u fudbal i da je muzika mogla biti izbačena radi fudbala”, obratio se Haris Neletu koji ga je upitao - šta je prelomilo u trci između pjevača i fudbalera?

“Evo šta je prelomilo. Otišao sam u „Želju” preko jednog prijatelja, pokojnog Đoke Danilovića. U to doba „Željo” je šampionska ekipa, osvojio je šampionat Jugoslavije. Ostanem ti ja tu, došao na probu, međutim vidim da oni mene tu ne tjeraju, ja sam tu jedan od 25 igrača, znači dvije godine oni mene nisu otjerali, što je meni bio maksimalni domet. Igraš u prvoligašu i niko te ne tjera, jer bi ti za dva mjeseca rekli – dečko nije ovo za tebe! I oni će otići u Brazil, šta ja znam, a ja prije toga potpišem ugovor na Jahorini da sviram klavir u baru, na četiri mjeseca u hotelu Jahorina. Vidim ja tu nema selameta, potpišem ti ja gore taj ugovor ”. Iako je bio na spisku za Brazil, Džinović se odlučio za Jahorinu, jer mu je bila bliža: “Daleko mi je to, Jahorina mi je bliža, i patio sam se dvije godine i ništa od mene nema. Da sam ja trebao postati fudbaler, ja bih to postao, bilo je boljih igrača od mene koliko hočeš, ali eto. Moj najveći uspjeh i domet u fudbalu je što me jedan prvoligaš za dvije godine nije otjerao”.

Međutim, i put do vrha na muzičkoj sceni je bio izuzetno težak i trnovit: “Ja sam i ranije sviruckao i pratio poznate večeri sa 18, 19 godina. I tu je bila ta vaga između fudbala i muzike i šta je to što ja posjedujem. Nije me niko prepoznao, svi su govorili – ti pjevaš fantastično, a ja iskreno, govorim, života mi moga, mislio sam da to nije dovojno. Svaku vrstu muzike sam pjevao i to na istom nivou, i pjevao sam strašno ali nisam mislio da je to dovljno da se ja okrenem u te vode. Tek ću ja kasnije, teškom mukom, doći na audiciju Radio Sarajeva, pa proći tu audiciju, snimiti tri pjesme da mi se prvo vrte na radiju, pa da steknem pravo nakon pola godine da učestvujem na Ilidžanskom festivalu. Tako se postajalo pjevač, kroz te teške filtere. RTB je bila moja prva ploča koja se prodala u sedam komada, šest sam kupio ja”, ispričao je pevač.

Gosti su dodali da je zato poslije tog teškog početka, od devet pjesama na ploči, svaka hit koji se pjeva na svakom derneku. I da ih sve generacije, bez obzira da li slušaju tu vrstu muzike, znaju od riječi do riječi.

Haris se saglasio s tim: “Mene su u rokeri obožavali, jer oni obično imaju gađenje prema narodnjacima – narodnjaci sline”. Džinović je podržao Neletovu konstataciju da ne pripada narodnjacima: “Nisam ja narodnjak, ne pripadam toj profiliranoj branši, iako znam fantastično pjevati sevdah. U sevdahu ne dam nikom milimetar ispred sebe, možda u nekoj drugoj vrsti muzike, ali sevdah je nešto posebno. To je jedino Safet mogao da pjeva, ostali su potpuno smiješni, ali dobro, imaju pravo da pjevaju. Ja to kažem direktno i ja to tebi mogu dokazati, daj jedan E-dur pa ćeš vidjeti”, objasnio je Haris Neletu i maestralno izveo sevdalinku “Kiša pada, trava raste”, dok su ga gosti slušali s velikim uživanjem.

Mnoge Harisove pjesme su dosta dugo “ležale” i čekale svoje vrijeme da budu snimljene i nađu put do publike: “Pjesma ‘Pariške kapije’ tavorila je pet godina i odjednom je eksplodirala”.

Marija Kilibarda je na kraju inicirala da Haris i Jelena snime duetsku pesmu i odmah sa Neletom nagovorila dvoje pjevača da to i pred gledaocima javno obećaju: “Publika je svjedok i ovo će biti moj legat, zaostavština, da se narod veseli”, oduševljeno je rekla lijepa voditeljka. Dogovor je simbolično zapisan na tanjiru: “Svedoci smo potpisivanja dueta Tomašević – Džinović. Beograd, jesen 2023. Notari: Mara&Nele”.

