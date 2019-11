Vrhunski sportski sadržaji samo na ATV-u

Sportski sadržaji ATV-a ove jeseni bogatiji su za direktne prenose utakmica ABA, Francuske i NBA lige.

Prepoznatljivo TV lice i urednik redakcije sportskog programa ove medijske kuće, Andrej Knežević, ističe da je ponosan na cijelu ekipu uključenu u pregovore i realizaciju ovih projekata, ali i da su svojim radom, kao redakcija, postavili određene standarde i očekivanja gledalaca, te da će i dalje nastaviti odgovorno i profesionalno odgovarati na svaki zadatak.

Uzbudljiva sportska jesen na ATV-u. Šta gledaoce očekuje u novoj programskoj šemi kada je riječ o sportskom programu?

Da se izrazim sportskim rječnikom: „Naporno smo trenirali za ovo i nestrpljivo smo čekali početak nove sezone.“ Šalu na stranu, zaista smo upotpunili sportski program ATV-a vrhunskim sadržajem. Početkom oktobra krenuli smo sa prenosima utakmica NBA lige, ABA lige i fudbalskog prvenstva Francuske. Moram da kažem da sam veoma ponosan na sve u ATV-u što smo uspjeli da završimo ovu priču i što smo dobili prava prenosa ovako kvalitetnih sportskih takmičenja. Dva puta sedmično prenosimo utakmice NBA lige, po mom mišljenju najbolje sportske organizacije na planeti, a uz to imamo i sedmični pregled dešavanja u emisiji NBA action. Smatram da je to zaista velika stvar i da će naši gledaoci moći da uživaju u svemu onome što sa sobom nosi najbolja košarkaška liga na planeti. Tokom ligaškog dijela sezona pratićemo i košarkaše Igokee na njihovom putu kroz ABA ligu, koja je ove sezone možda i najkvalitetnija do sada, a uz to nedjelja je rezervisana za šarm francuskog fudbala. Sem toga, i dalje ćemo da nastavimo da pratimo sva dešavanja u ovdašnjem sportu. Trudićemo se da donosimo zanimljive priče, da promovišemo dobre rezultate i da damo svoj pečat svim sportskim dešavanjima na ovim prostorima po čemu smo već godinama unazad i postali prepoznatljivi.

Direktne prenose NBA, najprestižnije košarkaške lige, ali i druge direktne prenose utakmica, obilježiće i svojevrsni lični pečat redakacije sportskog programa ATV-a kroz komentarisanje utakmica. Koliko je teško pripremiti se za ovakav zadatak i da li uopšte postoji adekvatna priprema?

Svi mi koji se bavimo ovim poslom, sportskog novinara, negdje u podsvijesti kao najveću želju imamo komentarisanje utakmice. Na kraju krajeva, mislim da nema tog čovjeka, koji prati sport, da se bar jednom nije oprobao kao komentator, pa makar i u kafani. Uz to, sportski komentatori su često više na udaru onih koji prate sport nego oni zbog kojih svi pratimo sport. Tako da taj posao sa sobom nosi i određenu dozu odgovornosti i sasvim drugačiju pripremu od svega ostalog. Doduše, danas je sve lakše. Informacije su na dohvat ruke, na dva klika bukvalno, a sjećam se priča doajena ovog posla koji su znali po sedam dana da se pripremaju za jednu utakmicu, čak i da se nađu na „pola puta“ kako bi sjeli i „protaberili“ sve ono što ih čeka neke subote. Nije bilo interneta, nije bilo mobilnih telefona, a opet su znali sve. Danas je to sve malo drugačije. Sve je dostupnije, ali je i publika zahtjevnija. Teško je svima pronaći „žicu“. Sto ljudi - sto ćudi. Naravno, da svi mi koji se bavimo ovim poslom, imamo neku svoj pripremu, neki svoj način na koji komentarišemo utakmice. Mislim da je svaka drugačija i da nakon svake nešto naučiš. Ustvari, moraš da naučiš. To je kao kad fudbaler ima pogrešan pas ili promaši prazan gol, pa se trudi na treningu da to ispravi, kako mu se ne bi ponovilo. Tako se, u svoje ime pričam, trudim da sagledam greške, „pokupim“ neki savjet i caku od ostalih kolega, uz naravno ono što je najbitnije, da si svakodnevno u toku sa onim što radiš.

Prenose utakmica i druge sadržaje komentarišete u novom format - podkastu. O čemu se zapravo radi?

Dugo se ta ideja, nama u sportskoj redakciji ATV-a, vrzmala po glavi, a od skora smo krenuli da je realizujemo. Podkast, kao forma, odavno je postao popularan širom planete, ali na našim prostorima, čini mi se, još uvijek nije zaživio u pravoj mjeri. Mi smo odlučili da krenemo sa tim načinom komentara sportskih sadržaja za youtube kanal ATV-a. Za sada se uglavnom držimo košarkaških tema i uz neku neobaveznu priču pokušavamo da damo svoje neko viđenje teme koju obrađujemo. Meni je to skroz zabavno, „ćakula“ zna da se oduži, a smijeha ne manjka.

Redakcija sportskog programa imala je „pune ruke posla“ prateći uživo brojna sportska dešavaja i van granica Republike Srpske?

Ove godine nema gdje nas nije bilo. Od obale Mediterana do obale Tihog okeana. Najveća priča koju smo uradili sigurno je odlazak u Sjedinjene Američke Države. Bili smo prva televizijska ekipa iz Republike Srpske koja je „zavirila“ u sistem NBA lige. Boravili smo u Sakramentu, obišli smo i najstariju srpsku pravoslavnu crkvu na tlu SAD-a, družili se sa Vladom Divcem koji je noć prije nominovan za Kuću slavnih, a potom je dao ekskluzivnu izjavu za ATV. Uradili smo serijal „Američke priče“ koji je zaista odlično prošao. Uz to, snimili smo sijaset intervjua sa velikanima ovdašnjeg sporta, te smo ispratili sve ono što je bilo bitno ove godine. Zaista sam ponosan na svoje kolege iz sportske redakcije, Jovanu Kecman i Ivana Dragičevića, zarad svega onog što smo napravili ove 2019. godine i s pravom mogu da kažem, bez lažne skromnosti, da smo opravdali status jedne od najboljih sportskih redakcija na ovim prostorima. Ipak, to nam je sada i obaveza, da nastavimo još bolje naredne godine, i da se trudimo da našim gledaocima „donesemo“ još bolje priče.

Kakvi su planovi redakcije sportskog programa, uzimajući u obzir ambicije, ali i sve raznovrsnije zahtjeve TV publike?

Za sada nam je plan da „sažvaćemo“ ovaj zalogaj koji smo uzeli, i da utakmice NBA lige, ABA lige i francuske Ligue 1 budu ispraćena na adekvatan način. Naravno, uveliko kujemo planove za narednu godinu, a ja vjerujem da ćemo, kao i do sada, uspjeti prijatno da iznenadimo našu sportsku publiku. Sportska redakcija ATV je poznata po tome što prati domaći sport, ali i što izlazi van okvira šablona i što se trudi na da drugačiji način prezentuje sva sportska dešavanja. Potrudićemo se da nastavimo sa tim, a ono što mogu da obećam je da ćemo dati sve od sebe , pa i preko toga, da se zadržimo na vrhu.