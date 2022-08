9 stvari koje vjerovatno niste znali o ljudskom tijelu

Vjerovatno ni ne znate koja sve osjetila vaše tijelo zapravo ima.

Evo devet činjenica koje bi vas mogle iznenaditi.

1. Male rupice blizu rubova kapaka imaju važnu funkciju

Unutar rubova kapaka nalaze se mali otvori. Ovi otvori pomažu izbacivanju suza iz oka. Kada trepnete, nešto suzne tekućine ispumpa se iz oka kroz te kanaliće.

2. Papile na jeziku govore o "opasnosti"

Papile su "tačkice" u obliku "gljive" koje su razasute po vašem jeziku. Imate ih između 200 i 400. Svaka papila sadrži tri do pet okusnih pupoljaka i ne služe samo za otkrivanje okusa, već i temperature te dodira.

Zahvaljujući papilama, možete uživati ​​u hrani i izbjeći bol i otrov. One šalju informacije mozgu kako bi tijelo dobilo upozorenje da izbjegne neke opasnosti.

3. Jedna vlas može nositi težinu do 100 g

Jedan pramen potencijalno može izdržati težinu do 100 grama dok puna glava ljudske kose može izdržati između 5 i 8 kg bez da se potrga ili polomi.

4. Nozdrve se izmjenjuju tokom disanja

Obično to ne primjećujemo, ali dok dišemo, jedna nozdrva postaje začepljena i smanjuje protok zraka. Istraživanja kažu da se u prosjeku nosnice mijenjaju svaka 2 sata. Takođe, dešnjaci češće dišu lijevom nozdrvom.

5. Jetra može ponovno narasti

Jetra ima jedinstvenu značajku u poređenju s drugim organima. Može se regenerisati nakon oštećenja. Ona može ponovno narasti do svoje normalne veličine čak i nakon uklanjanja 90% jetre.

6. Imate "više"od pet osjetila

Obično kada razmišljamo o ljudskim čulima, mislimo na njih pet - vid, sluh, okus, dodir i miris. Međutim, vaše tijelo je sposobno osjetiti puno više od toga.

Posjedujemo takođe i čulo za ravnotežu, zatim čulo koji daje povratnu informaciju o položaju tijela kao i položaj dijelova tijela, osjećaj pokreta, temperature, sposobnost osjećanja boli te osjećaj za vrijeme.

7. Vaš mozak raste tokom života

Pri rođenju, prosječni bebin mozak je velik otprilike kao četvrtina veličine normalnog mozga odrasle osobe.

Zatim se udvostručuje u prvoj godini i nastavlja rasti do oko 80% veličine odraslog mozga do 3. godine i dostiže 90% veličine do 5. godine. U dobi od 25 godina, ljudski mozak je potpuno razvijen.

8. Djeca brže rastu u proljeće

Djeca u proljeće rastu nešto brže nego tokom ostalih godišnjih doba. Veliki skok u rastu događa se između 8. i 13. kod djevojčica i 10. do 15. godine kod dječaka.

9. DNK čovjeka i banane imaju 50% sličnosti

Svi smo "rođaci" i dijelimo zajednički DNK, čak i sa cvijećem. Istraživači su otkrili da ljudi i biljke međusobno dijele 18,7% svojih genoma.

Takođe dijelimo 60% iste DNK s kokošima, a 96% s čimpanzama. Čak smo slični i bananama, prema studijama, jer imamo oko 50% do 60% istih gena, piše Bright Side.

(24sata)