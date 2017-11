95 godina od pronalaska grobnice faraona Tutankamona

Britanski arheolog Hauard Karter i strastveni egiptolog, lord Karnarvon godinama su u Dolini kraljeva tražili grobnicu faraona Tutankamona. Bogati i uticajni lord i arheolog Karter upoznali su se u Britanskom muzeju u kojem je Karter radio i ubrzo su se udružili i zajedničkim snagama krenuli u potragu.

Dolina kraljeva se u to vrijeme, s arheološkog ugla, smatrala mjestom gdje se nema više šta otkriti, ali oni nisu htjeli odustati. Vođeni otkrićem nekoliko predmeta koji su nosili Tutankamonovo ime, Karter je vjerovao da faraon mora još ležati negdje u dolini u nekoj neotkrivenoj grobnici.

Poslije mnogo godina frustrirajućih radova u dolini, konačno su se pokazale stepenice 4. novembra 1922. godine, tačno nasuprot sjeverne strane ulaza u grobnicu Ramzesa VI. Sljedeći dan stepenice su bile očišćene i ukazala su se blokirana vrata s pečatima drevnih čuvara Doline kraljeva. Iza tih vrata ležalo je arheološko otkriće vijeka...

Prvi su u grobnicu ušli oduševljeni Karter i lord Karnarvon. Tamo su pored grobnice pronašli i nevjerovatno blago: više od 3.500 predmeta, uglavnom od čistog zlata.

Ko je bio Tutankamon

Tutankamon je bio egipatski faraon XVIII dinastije, vladao je od 1334. do 1325. godine p.n.e. pod kraljevskim imenom Tutankhamun Heqaiunushema Nebkheperure. On je bio sjenovita i malo poznata figura iz kasne XVIII dinastije, nimalo nalik na velike i slavne faraone. Međutim, njegova grobnica je ipak sadržavala veliko bogatstvo, što je intrigiralo javnost koja se pitala kakve su onda tek vrijednosti udomljavale grobnice velikih faraona egipatske istorije. Tutankamon je umro mlad, vjerovatno za vrijeme devete godine njegove vladavine. Naučnici vjeruju da je ovaj egipatski kralj podlegao bolesti, a ne da je umro od posljedica udesa kočija, kao što se do sada vjerovalo. Virtuelna autopsija pokazala je da je dječakkralj patio od genetskih nedostataka, kao i da su njegovi roditelji najvjerovatnije bili brat i sestra.

Autopsija je izvedena korištenjem 2.000 kompjuterski skeniranih slika, uz genetsku analizu Tutankamona, korištenjem DNK iz njegovog tijela.

Grobnica faraona otvorila put za nova istraživanja

Međutim, njegov grob nije zapravo posljednja tajna koju Dolina kraljeva čuva. U proteklih 10 godina pronađene su još dvije odaje: prostor za skladištenje sanduka i prostorija koja sadrži mumiju žene, koja je bila pjevačica u hramu Karnak, piše "Scientific American".

U novembru 2015. godine Hirokaču Vatanabe je sproveo niz radarskih skeniranja koja prodiru duboko u tlo. Analiza skeniranja je gotova i ukazuje na druge potencijalne grobnice koje su skrivene iza zidova grobnice Tutankamona. Budući da je veoma teško koristiti georadar u Dolini kraljeva, bivši generalni sekretar Visokog savjeta za starine Egipta Zahi Havas očekuje da će drugi krug skeniranja potvrditi da li odaje zaista postoje.

Mumija je od sarkofaga odvojena noževima

Kralj dječak bio je sahranjen u zlatnom sarkofagu. Bilo je neophodno da čak osmorica snažnih ljudi podigne sarkofag kako bi ga stručnjaci analizirali. Međutim, kada su britanski arheolog Hauard Karter i anatom Daglas Deri pokušali da izvade Tutankamonovu mumiju iz sarkofaga 24. novembra 1922. godine, nisu uspjeli mast kojom je tijelo preliveno se tokom minulih vijekova stvrdnula i zalijepila mumiju za dno sarkofaga. Karter i Deri su pokušali da istope ovu smolu na suncu, ali im to nije pošlo za rukom, pa su polomili mumijine ruke i noge, odrezali joj glavu i presjekli torzo na dva dijela. Zatim su vrelim, usijanim noževima odvajali mumiju od maske. Tijelo je potom rekonstruisano, a u svom sarkofagu se ponovo našlo 1926. godine.

Djelić Tutankamona čuva se u Liverpulu

Profesor anatomije R.G. Harison je 1968. godine podvrgao mumiju rendgenskom testiranju, nakon čega je uzeo djelić faraonove kože i stavio ga u kovertu. Zatim ga je poklonio kolegi Robertu Konoliju, koji je razvio zanimljivu tehniku kako bi utvrdio koju je krvnu grupu Tutankamon imao: pročistio je mumijine ćelije i pomiješao ih s ljudskom krvlju, čime je oživio faraonovu krvnu grupu. Ispostavilo se da je Tutankamon bio u krvnoj vezi s faraonom čija je mumija pronađena u blizini. Dijelovi uzorka kojeg je Konoli dobio od Harisona još se nalaze u fioci njegovog radnog stola.

Uljezi u grobnici

Lokalno stanovništvo je otkrilo da, kada je Karter prvi put otvorio vrata grobnice, slijepi miševi počeli su da se kote u njoj. Moguće je da je peti grof od Karnavona Džordž Herbert, Karterov pokrovitelj, preminuo upravo zbog kontakta s gljivicom koja se pojavljuje u fekalijama slijepih miševa.

Imao je izuzetno široku lobanju

I Deri i Harison su naglasili da je Tutankamonova lobanja bila neobično široka, baš kao i lobanja misterioznog faraona čija je mumija pronađena u blizini, zbog čega su stručnjaci mislili da su dvojica kraljeva nekako povezana.

"SMRT ĆE SNAĆI ONE KOJI OMETAJU FARAONOV SAN"

Kada su Karter i lord Karnarvon sa svojom ekipom ušli u grobnicu, iznad sarkofaga je bio obješen natpis:

"Smrt će snaći one koji ometaju faraonov san".

Te su riječi uzrokovale glasine da je grobnica ukleta i da će one koji uđu nepozvani stići sigurna smrt.

Hauard Karter umro je ubrzo nakon otvaranja grobnice. Njega je, naime, ujeo komarac, a lord je ujed dodatno rasjekao prilikom brijanja, usljed čega se rana inficirala. Nije dugo trebalo da se proširi priča o Tutankamonovoj kletvi.

Nakon Karnavona, kao žrtve kletve pominjani su i Džordž Džej Guld I, koji je nakon posjete grobnici dobio groznicu i preminuo, egipatski princ kojeg je poslije obilaska grobnice upucala supruga, Karnavonov polubrat koji je umro od sepse nakon operacije, itd. Štaviše, na ovom spisku je i Hauard Karter, iako je istraživač umro 16 godina nakon otvaranja grobnice.

Dženifer Vagner, egiptolog Univerziteta u Filadelfiji, kaže da se u svakoj drevnoj egipatskoj grobnici nalaze insekti, buđ i bakterije, koje su se taložile i po hiljadu godina. A nedavna laboratorijska istraživanja pokazuju da su neke stare mumije zaista nosile i buđ, uključujući i dvije opasne vrste: Aspergillus niger i Aspergillus flavus, koje su mogle da izazovu reakcije kao što su zgrušavanje, ali i krvarenje u plućima. Ovakvi toksini su bili smrtonosni za ljude slabijeg imuniteta.

EGIPAT

Predmeti iz Tutankamonove grobnice prvi put pred publikom

U Egiptu je otvorena izložba na kojoj su prikazani do sada neviđeni predmeti iz čuvenog groba faraona Tutankamona.

"Najmanje 55 komada tekstila ukrašenih zlatom, nađenih u grobu faraona poznatog kao kralj Tut, biće prikazani javnosti prvi put od kada su otkriveni 1922. godine", rekao je njemački konzervator Kristijan Ekman.

On je istakao da su komadi čuvani u skladištu u Egipatskom muzeju u Kairu oko 95 godina, a da nisu restaurirani ili naučno ispitani. Naglasio je da ti predmeti ukazuju na mrežu društvenih i kulturnih veza koje su karakteristične za istočno Sredozemlje sve do antičkog doba.

"Ti komadi su povezani sa kočijama Tutankamona. Nažalost, bili su u vrlo lošem stanju", rekao je on.

Neki prikazuju tradicionalne egipatske motive, dok su na drugima šare koje su bile rasprostranjene na istočnom Mediteranu u drugom milenijumu prije nove ere.

Ministar za antikvitete Kaled el Anani otvorio je izložbu pod nazivom "Neviđeno blago Tutankamona", povodom 115. godišnjice Egipatskog muzeja u Kairu.