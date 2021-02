"Advokat mačak" nasmijao svijet

Snimak sa virtuelnog ročišta nasmijao je svijet.

Advokat Ron Ponton iz Teksasa rekao je da je srećan što se "dobro nasmijao" nakon što je postao internet senzacija zbog slučajnog ostavljanja filtera za mačiće tokom saslušanja na Zumu.

"Nisam znao da me Zum može pretvoriti u mačku i nisam znao da me mačka može pretvoriti u internetsku slavnu ličnost, ali sve se dogodilo u samo nekoliko sati", rekao je Ponton za BBC.

Dok je njegova asistentkinja pokušavala da isključi taj filter, on je izgovorio: "Tu sam uživo, nisam mačka."

(Magazin.novosti.rs)

