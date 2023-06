Afroamerikanka na svadbi zapjevala "Vidovdan" (VIDEO)

Afroamerikanka koja se udala za Srbina, na svojoj svadbi je uzela mikrofon i samouvjereno otpjevala "Vidovdan", jedan od vanvremenskih hitova srpske narodne muzike.

Snimak mlade koja pjeva "Vidovdan" postao je viralan na TikToku, a na njemu se vidi kako su svatovi u transu zbog njene interpretacije, koja je bila na čistom srpskom jeziku, a pojedini su čak pali na koljena.

Očekivano, snimak je za kratko vrijeme prikupio gotovo 300.000 pregleda, a komentari ne prestaju da se nižu.

"To, Srpkinjo naša", "Bravo, snajka", "Svaka čast, lepotice, naklon do poda", "Naježila sam se", "To, sestro, Srpkinjo", samo su neki od gomile komentara ispod objave Amerikanke koja se pronašla u Srbiji.