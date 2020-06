Ako vam okupiraju stan u Italiji, ne smijete ni da promijenite bravu

Ukoliko živite u Italiji i iz bilo kog razloga niste u vlastitom stanu ili kući, bilo ko može da uđe u vaš stan i da ostane tu. Uz podršku zakona.

Italijanski zakon predviđa da je "nelegalna okupacija nečijeg stana u vlasništvu krivično delo". Ali ne uvijek. I baš taj momenat iskorišćavaju mnogi koji okupiraju stanove iz kojih odbijaju da izađu. I zakon im to omogućava.

Postoje momenti u kojima lica koja su ilegalno zauzela vaš dom ne samo da prolaze nekažnjeno nego bivaju oslobođeni bilo kakve odgovornosti a vama postaje prosto nemoguće da ga istjerate iz vlastitog stana.

Kako je to moguće? Moguće je ukoliko se osobe koje su vam zauzele stan nalaze u tzv. uslovima nužnosti i opasnosti. I to je nešto što se masovno dešavalo za vrijeme karantina zbog koronavirusa. Još jedan problem sa kojima su se susreli građani Italije već teško pogođene virusom i njegovim ekonomskim i socijalnim posledicama.

Po krivičnom zakonu Italije, ukoliko se osobe nalaze u "stanju nužde" a to znači da moraju da potraže spas za sebe ili druge zbog iznenadne opasnosti koja bi mogla da im našteti, opasnosti koju on lično nije prouzrokovao i koju ne može da izbjegne, i iz tog razloga su okupirale tuđu imovinu, ne mogu da budu optužene.

Kako je navedeno u jednoj presudi suda iz Đenove, u to ulazi i činjenica da osoba koja je okupirala tuđi stan nije imala prije toga gdje da stanuje jer pravo na "krov nad glavom" jeste fundamentalno pravo svake osobe garantovano Ustavom.

Međutim, onda se postavlja pitanje, šta se dešava sa pravom osobe koja je vlasnik stana i koja se u tom slučaju nalazi na ulici? Ne tako rijetko, nemoćni vlasnici stana dolaze na ideju da silom izbace napolje one koji su im ušli u stan ali onda i oni vrše krivično djelo te jedino što im preostaje jeste da poštuje zakonske procedure.

Vlasnici ne smiju da mijenjaju brave

Vlasnik stana ne smije da promijeni bravu i na taj način onemogući da nelegalni stanar uđe u stan niti bi imao ikakve koristi od toga da pozove karabinjere. Jedino što mu preostaje jeste sud.

No u posljednje vrijeme se stanovnici organizuju na svoj način tako što daju podršku komšijama, stražare, traže veće patroliranje lokalne policije te ne tako rijetko zovu televizije da ovjekovječe šta se dešava i pomognu im na taj način u borbi za vlastiti stan ili stan komšije koji je u nevolji.

U toku "lokdauna" veliki broj romske populacije okupirao je stanove Italijana koji su se u tom momentu nalazili u bolnici, staračkom domu ili kod porodica gdje su se zatekli u momentu kada je Italija proglasila vanredno stanje zbog virusa.

Veliki broj milanskih kvartova, piše dnevni list Il đornale, koji je samo jedan od mnogih italijanskih medija koji se bavio ovom problematikom, je praktično bio "okupiran" od strane Roma koji su iskoristili priliku da uđu u tuđe stanove smatrajući da su vlasti zauzete virusom i da komšije neće primijetiti šta se dešava pošto su zatvoreni u stanove.

Opravdanje romskog stanovništa jeste da "im treba mjesto za život" a kako oni sa sobom smještaju u stan mnogobrojne maloletne članove, postaje zaista teško učiniti nešto ne bi li izašli iz tih stanova.

I upravo za dnevni list Il đornale, stanovnici ulice Senjeri 1 u Milanu su izjavili da su preumorni jer danonoćno stražare da bi izbjegli da neko uđe u stanove njihovih komšija koji su trenutno prazni.

"Oko 15 stanova je prazno, a oko 15 je već okupirano. Mi ne želimo da eskalira ova ilegalnost", kazali su stanari.

Ako je maloljetnik u stanu, teško je istjerati porodicu

Stanari su rekli i da je jedna romska familija upala u stan na prvom spratu i odnijela sav nameštaj, a ostali su samo iznijeli napolje nameštaj osoba čiji je stan i uselili se u njega.

Frančesko Vasalo, predsjednik komisije za stanovanje Opštine 7, je objasnio za emisiju Striša la noticija na Kanalu 5, da je način na koji romska populacija okupira stanove jednostavan.

"Čim se oslobodi jedan stan, osoba sa maloljetnikom uđe u taj stan i na taj način postaje izuzetno teško istjerati je upravo zato jer se radi o maloljetniku", rekao je Vasalo.

Dnevni list Libero je objavio članak o mužu i ženi koji su oboje bili smješteni u bolnicu zbog virusa, u kojoj su na žalost preminuli pa je njihov stan, smješten u ulici Via dei Ćinkvećento 12, odmah bio okupiran od strane dva lica.

No, i sa i bez virusa, ovaj "fenomen" ilegalnog okupiranja stanova iz kojih je poslije legalnim vlasnicima teško da izbace novonastanjene je nešto što muči populaciju Italije jer su stariji ljudi uplašeni da bi to moglo da im se desi ukoliko odu do samoposluge ili u šetnju, brinu se šta će biti sa njihovim stanovima ako završe u bolnici ili budu smješteni u starački dom, dok se ostali brinu da odu na vikend ili godišnji odmor.

Mada se ovo najčešće dešava u perifernim dijelovima gradova i u tzv. "kaze popolari" koje predstavljaju zgrade koje pripadaju državnim ili opštinskim organima i koje se dodjeljuju porodicama koje su u teškoj ekonomskoj situaciji, nisu rijetki slučajevi da i stanovi u samom centru mogu da dožive istu sudbinu.

(RTS)