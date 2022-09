Ako volite ovu pjesmu postoji šansa da ste psihopata

Dopada li vam se Eminemova pjesma Lose Yourself? Ako je odgovor "da", imate razlog za brigu.

Kako tvrdi jedno istraživanje provedeno na Univerzitetu u Njujorku 2017. godine, ova pjesma omiljena je najvećem broju psihopata, što znači da fanovi ovog hita imaju veće šanse da su psihopati, prenosi Unilad.

Tim istraživača je naveo 200 ljudi da ispune upitnik koji je procjenjivao njihov nivo psihopatije - poremećaja kojeg karakteriše nedostatak empatije, nedostatak emocionalnog odgovora i manipulativnost.

Zatim su ispitanici dobili 260 pjesama za slušanje i ocjenjivanje, a istraživači su otkrili da su oni s najvišim ocjenama psihopata bili među najvećim obožavaocima Eminemove pjesme.

Osim ove pjesme, najveći broj "psihopata" naveo je da voli slušati i What Do you Mean? Džastina Bibera, te No Diggity' Blackstreeta i Dr. Drea. Možda mislite da ovo izgleda kao pomalo neozbiljna studija, ali istraživači su insistirali da bi mogla poslužiti važnoj svrsi, prenosi Index.hr.

Ideja je da, ako se može utvrditi da je grupa pjesama dobar pokazatelj psihopatije, tada bi se javno dostupni popisi za reprodukciju mogli koristiti za označavanje potencijalnih psihopata", navode stručnjaci.