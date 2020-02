Američki carinici zaplijenili teglu sa ljudskim mozgom

Carinici SAD su prilikom regularne provjere kanadskog poštanskog kamiona naišli na neobičnu pošiljku.

Među paketima je bila i posuda s ljudskim mozgom, prenosi Index

"Djelatnici graničnog prijelaza Blue Water Bridge, koji se nalazi između Mičigena i kanadske provincije Ontario, 14. februara pronašli su ljudski mozak", saopštila je američka Uprava za carinu i zaštitu granica (CBP).

Ljudski mozak je bio unutar pošiljke koja je na sebi imala oznaku "Starinski nastavni primjerak", a poslana je iz Toronta za Kenošu u Visonsinu, piše BBC.

"Nakon otvaranja pošiljke službenici CBP-a pronašli su paket u kojem je bio uzorak ljudskog mozga. Bio je spremljen u staklenoj posudi, a uz njega nije bilo nikakve popratne dokumentacije", navodi se u izjavi agencije.

Regionalni direktor CBP-a Mihael Foks rekao je da ljudi trebaju pripaziti na pravila o slanju pošiljaka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Nacionalnog instituta za javno zdravstvo koja se odnose na "infektivne biološke agense i moguće zarazne tvari".

