Američki novinar opsovao u živom programu pa okrivio koronu

Pandemija je mnoge novinare primorala na rad od kuće gdje moraju da budu i producenti i snimatelji i ton majstori. Mali propust lako odvede u veliku neprijatnost i neželjenu svetsku slavu, otkrio je reporter En-bi-Si njuza (NBC News).

Trebalo je da to bude rutinsko uključenje u živi program na Em-Es-En-Bi-Siju (MSNBC) gdje se već danima priča samo o tome ko je pobijedio na predsjedničkim izborima i da li će aktuelni predsjednik konačno priznati poraz.

Voditelj Kreg Melvin najavio je kolegu Kena Dilenijana koji se uključivao od kuće i upitao šta je novo saznao o planovima za primopredaju vlasti između Trampa i Bajdena, odnosno odsustvu planova.

U trenutku kada je trebalo da progovori, Dilenijan je skrenuo pogled sa kamere na telefon i prošaputao dvije reči koje nijedan novinar ne bi smio da izgovori u živom programu.

"Šit. Fak."

Režija ga je momentalno skinula sa ekrana, a Melvin je prokomentarisao da izgleda imaju neke tehničke probleme.

Internet se usijao, a Dilenijan je ubrzo na Tviteru objavio izvinjenje i objašnjenje.

"Veoma mi je žao zbog nepristojnosti koju sam izgovorio u programu u prethodnom satu. Imao sam neke tehničke probleme i greškom sam prekinuo vezu sa režijom, ali mi je mikrofon i dalje bio uključen. Danak tome što sam producent, kamerman i tehnička podrška samom sebi od kuće. #2020."

So sorry for the profanity I used on air last hour. I was experiencing some technical difficulties and mistakenly hung up on the control room, though my mic still was on. Perils of playing producer, cameraman and tech support all at the same time from home. #2020