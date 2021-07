Amerikanac pojeo 76 hot dogova za 10 minuta

Šampion u brzom jedenju Džoi Čestnat oborio je svoj prethodni rekord pojevši 76 hot dogova na godišnjem Nejtanovom takmičenju, koje se tradicionalno održava 4. jula.

Apsolutnu dominaciju na ovom takmičenju Džoi je zacementirao svojom 14. pobjedom i nadmašio svoj prošlogodišnji rekord za jedan hot dog.

Tridesetsedmogodišnji Amerikanac sa pojedenih 76 hot dogova za 10 minuta zaista dovodi u pitanje naše shvatanje ljudskog tijela i probavnog trakta.

Čisto ilustracije radi, Džoi je za 10 minuta unio oko 23.000 kalorija.

JOEY CHESTNUT WITH A NEW WORLD RECORD 76 HOTDOGS IN 10 MINUTES