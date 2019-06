Amerikanac se nije brijao punih pet godina

Lens Vuton (32), IT supervizor iz Kentakija, postao je poznat širom svijeta zahvaljujući nevjerovatno dugačkoj bradi.

Vuton je počeo da pušta bradu u junu 2014. godine jer je želio da da poseban pečat svom kostimu za Noć vještica. Amerikanac je želio da se pojavi na zabavi obučen u gusara. Kada je stigao oktobar, on je već imao impresivnu bradu, koja je privukla pažnju jednog prijatelja, inače vlasnika lokalne berbernice.

On ga je pozvao da posjeti berbernicu i pogleda paletu proizvoda za njegu brade koju ima u ponudi.

Vuton tvrdi da tada nije znao ni da postoje takve stvari, ali da je s oduševljenjem kupio nekoliko proizvoda kojima njeguje bradu, a svoje fotografije redovno postavlja na društvenim mrežama.

Zahvaljujući ovome dobio je poziv na svoje prvo takmičenje bradonja, gdje se upoznao i s drugim entuzijastima i ljubiteljima duge brade. Tvrdi da se navukao u trenutku i da je zbog toga odlučio da nastavi da pušta i njeguje bradu bez obzira na to što su mu svi iz njegove okoline savjetovali da se obrije.

Danas je njegova impresivna brada dugačka preko 70 cm i dopire skoro do struka. Tokom posljednjih pet godina Lens je učestvovao na preko 30 takmičenja bradonja širom svijeta. U SAD ponosno nosi titulu vicešampiona prirodne brade, a na svjetskom nivou nalazi se na visokom 4. mjestu.

Za potrebe svoje impresivne brade Lens je pronašao i sponzore, koji su mu ponudili produkte za njegu, a unikatan izgled omogućio mu je i gostovanje u emisiji "Jackass" Džonija Noksvela i epizodnu ulogu u ostvarenju "Igra prijestola".

"Mislio sam da mogu da pustim veliku bradu i evo me, pet godina kasnije 4. na svijetu i 2. u svojoj zemlji. Mnogi ljudi mi govore da je moj hobi sa dugom bradom potpuno sulud, ali na to ne obraćam pažnju. Ovo nije promijenilo moj život. Sve što mogu da kažem je da ako vas ljubav prema bradi ometa u životu, onda to i nije prava ljubav", rekao je Vuton.

Održavanje ovako duge brade nije jednostavno i Lens priznaje da tome posvećuje mnogo vremena. Bradu maže uljem i češlja dva puta dnevno. Trudi se da je nikada ne ošteti pretjeranim pranjem. Njegova djevojka je svojevrsno obezbjeđenje brade, jer se trudi da niko svojim prstima ne dira ponos na licu Lensa Vutona.

"Kada neko posegne rukama za njegovom bradom, ja se automatski postavim ispred te osobe i na taj način branim da ga dodiruju", rekla je Lensova djevojka.

