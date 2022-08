Astrolog otkriva šta svaki znak čini srećnim

Šta vas čini srećnim? Putovanje? Neka dobra knjiga? Možda omiljeno jelo u sred nedjelje ili popodnevna drijemka poslije napornog rada? Svako ima neki svoj način da bude srećniji, kaže astrolog Jovana Vilimonović i otkriva šta svaki horoskopski znak najviše čini zadovoljnim.

Ovan

Ovan voli da bude bitan, da bude u centru pažnje. Ako nije okružen ljudima koji ga čine srećnim u tom smislu, onda će promijeniti okruženje. Mora da se poveže sa osobama koje brinu o njemu i koje ga hvale.

Bik

Bikovi vole da se relaksiraju, tako da je zato bitno da odvoje vrijeme. Mala popodnevna drijemka ili pauza na poslu je sasvim dovoljna da se Bik osjeća srećnije.

Blizanci

Oni nemaju toleranciju za dosadu. Bitno je da imaju neku mentalnu stimulaciju i da im je zabavno. Usrećiće se ako sve što moraju da rade odrade po malo, da sve obaveze podjele na više dijelova.

Rak

Rakovi su emotivci. Njima je bitno da se isplaču kad treba da bi bili srećni kad treba. Olakšanje je put do sreće i zato će tako svu negativnost skloniti iz svog života.

Lav

Lav uvijek gleda kako da ostavi neki trag za sobom. Tako da će gledati kako da radi nešto da bi ga ljudi više voljeli, poštovali i gledali u njega. Nekad može da volontira, ali slava ga čini najviše srećnim.

Djevica

Djevica cijeni svaki trud i male stvari je čine srećnom. Može je učiniti srećnom gledanje filmova ili čitanje knjige.

Vaga

Vaga voli da dobija pažnju na svaki mogući način. Oni tako dobijaju i daju ljubav. Ako im neko poklanja dovoljno pažnje, to ih usrećuje i njima ništa nije važnije od toga.

Škorpija

Škorpije vole da rade. Oni su radoholičari, tako da će raditi samo one stvari koje su stvarno bitne. Može čak i biti neki posao volontera dobar za njih.

Strijelac

Najviše vole avanturu i to ih čini srećnim. Kad bi mogli samo bi putovali. Samo je bitno da sve dobro isplaniraju.

Jarac

Jarac ima dobru reputaciju i voli da pomaže drugima. Mora da nađe vrijeme u toku dana da pomogne nekom da bi ga neko cijenio. On uvijek misli o sljedećim generacijama.

Vodolija

Vodolije žele promjene na bolje. Uvijek se trude da na svakih par mjeseci nešto promjene, makar to bila boja sobe ili neki novi namještaj.

Ribe

Ribe cijene kreativnost i to ih čini srećnim, svaka umetnost, koncert, knjiga. One će se usrećiti ako odu do bioskopa ili na neku dobru predstavu. Hobi kojim se bave u tajnosti će ih uvijek oraspoložiti. To može biti crtanje za sebe ili uređenje kuće. Sa Ribama se nikad ne zna, bitno je samo da im nije dosadno.

