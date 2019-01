Australijanac traži da odgleda nove Osvetnike prije nego što umre

Australijanac koji boluje od raka pokrenuo je kampanju na internetu da mu se omogući da odgleda posljednji film iz serijala o Marvelovim Osvetnicima – Avengers: Endgame – jer sumnja da će doživjeti premijeru koja je zakazana za 26. april.

Obožavalac Marvelovih superheroja koji se na internetu predstavlja samo kao Aleksander, objasnio je da uslijed retke genetske bolesti – Fankonijeve anemije - boluje od raka jetre i raka usne duplje, prenosi NME.

“Vjerovatno ću biti mrtav prije aprila. Čuo sam da su za neke ljude ranije organizovane pretpremijerne projekcije. Kako da pokrenem tu akciju? Nisam dijete nekoga sa posebno tragičnom pričom. Samo običan momak. Imam 33 godine, prije tri godine sam izgubio sestru zbog iste rijetke genetske bolesti za koju se ispostavilo da je i ja imam. Za sobom ću ostaviti posvećenu djevojku i usvojenog hrta”, napisao je Aleksander.

Njegovoj kampanji priključio se veliki broj korisnika društvenih mreža širom svijeta, što je dovelo do toga da ga kontaktira i sama kompanija Dizni pod čijim se okriljem snimaju Osvetnici.

“Dizni me je kontaktirao i razgovaramo o tome koje su nam opcije. Plakao sam kada sam pročitao njihov imejl. To je sve čemu sam se nadao i to zahvaljujući svima vama”, napisao je Aleksander.

Na opasku jednog korisnika Tvitera da je zamišljao da će mu se ista stvar dogoditi prije kraja serije Igra prijestola, Aleksander se našalio da će to biti njegova slijedeća kampanja. “Izgledaću tako pohlepno”, napisao je on. (N1)