Avio-kompanija uporno proglašava stogodišnjakinju za bebu

Zbog greške u sistemu za rezervacije avio-kompanije, stojednogodišnju Amerikanku više puta proglasili za bebu.

Problem za gospođu Patrišu, koja ima 101 godinu, nastaje zato što sistemi "Amerikan erlajnsa" očigledno ne mogu da izračunaju da je rođena 1922, a ne 2022. godine.

Reporter Bi-Bi-Sija je bio svjedok najnovije zabune, koja je silno zabavila i nju i kabinsko osoblje.

"Bilo je smiješno što su mislili da sam samo malo dijete, a ne starica!"

Ali stogodišnjakinja kaže da bi volela da se ova sistemska greška otkloni jer joj je u prošlosti stvarala neke probleme.

Airline keeps mistaking 101-year-old woman for baby: An IT glitch leaves the cabin crew expecting to welcome a baby on board rather than a centenarian. https://t.co/mVEnI80bBy pic.twitter.com/b5kUvte0gS