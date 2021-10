Avion zapeo ispod mosta i blokirao dio auto-puta

Avion kompanije Air India zapeo je ispod pješačkog mosta na autocesti Delhi-Gurugram blizu zračne luke u Delhiju. Snimak je postao viralan na Twitteru.

Iz Air India su za Times of India rekli kako je to njihov stari rashodovani avion te da nemaju nikakve veze s incidentom, a na snimku je jasno vidi da avion nema krila.

Polovina aviona zapela je ispod mosta dok ga je novi vlasnik prevozio, a zbog ovog incidenta dio auto-puta bio je blokiran.

"Avion zasigurno ne pripada floti zračne luke u Delhiju, a na videu se vidi da se prevozi bez krila. Čini se da je vozač donio pogrešnu procjenu za vrijeme prijevoza", rekao je jedan službenik iz zračne luke, prenosi 24sata.

#WATCH An @airindiain plane (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location? The competition starts now pic.twitter.com/pukB0VmsW3