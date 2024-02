Baka Veru ni smrt muža nije odvojila od tribina, ali jeste bolest: Ipak, čudo se desilo... (VIDEO)

Fudbal je magični sport koji često umije da napiše nevjerovatne priče, a jedna takva dolazi iz Engleske.

Gospođa Vera Hil je strastveni navijač Notingem Foresta. Počela je da redovno dolazi na mečeve još sedamdesetih godina sa svojim suprugom. Kada je njen suprug preminuo, dolazila je na čuveni "City Ground", ali ovaj put sa svojim sinom.

Vera Hil je postepeno zavoljela atmosferu koja vlada na i nije se pomakla ni na trenutak sa svog mjesta.

Međutim, zbog novih zdravstvenih problema koji su ozbiljno uticali na njen vid, odlučila je da neće obnoviti svoju sezonsku kartu i prestala je da dolazi 2012. godine. Međutim, bilo je jasno da Vera teško može živi bez Notingema i pokušavala je da pronađe način da ostane blizu tima koji je gledala svake sedmice, prenosi Telegraf.rs.

Just look at what it means Lifelong fan Vera Hill, 92, gave up her season ticket when she started to lose her eyesight 15 years ago. We invited Vera pitchside to fulfil her greatest wish of hearing Mull of Kintyre one more time pic.twitter.com/qHgSbNjLBi