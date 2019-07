Baka zvala hitnu pomoć pa pipkala bolničara po preponama

Kristin Rols (68) iz Flikstona u Grejter Mančesteru, pozvala je hitnu pomoć te dirala koljeno bolničara koji ju je pregledavao i pokušavao da izmjeri njen krvni pritisak, prije nego što je ruku stavila na njegove prepone.

Bolničar, koji je ostao anoniman, ispričao je na sudu u Mančesteru da joj je odgurnuo ruku, ali da je tada penzionerka pokušala da pomazi njegova prsa, što isto nije uspjela te mu je na kraju rekla da je otpušten i da odj****.

Policija je kasnije uhapsila Kristin zbog incidenta koji se dogodio 24. aprila prošle godine u stanu za beskućnike gdje je smještena.

Kristin je rekla da se ne osjeća krivom, a zbog gubitka pamćenja i problema s alkoholom, poslana je na vještačenje.

Ovo nije prvi put da u kasnim godinama ima problema s policijom. Već ranije joj je zabranjeno da zove hitnu pomoć, osim u slučaju prave hitne situacije, jer je u alkoholisanom stanju imala naviku da zove hitnu pomoć.

Uprkos njenim godinama, sud je naredio da se Kristin privremeno upiše u registar seksualnih prestupnika, zajedno s pedofilima i silovateljima, dok ne dođu nalazi psihološkog vještačenja.

"Činila se 'klasičnom' normalnom Kristin kod koje smo bili u više navrata. Nije izgledala opijena do te mjere da nije mogla da shvati šta se događa. Puno puta smo ju zatekli pijanu, mada je svaki put to poricala", ispričao je bolničar.

Bolničar i njegov kolega pratili su je i odveli u boravak te posjeli kako bi je mogli pregledati, piše "Manchester Evening News". Bolničar je ispričao da je sjeo preko puta nje i stavio njen dlan, okrenut prema gore, na svoje koljeno.

"Ona je okrenula ruku i uhvatila me za koljeno na šta sam joj rekao da je neprilično da me tako dira. Pitao sam je što radi na šta mi je odgovorila da provjerava može li me natjerati da poskočim", ispričao je.

"Sklonio sam ruku sa koljena i probao da objasnim kako je to nedopustivo ponašanje. Ona je na to odgovorila tako što me je probala uhvatiti za prepone i pitala: 'Koliko je veliki?'. Morao sam je fizički skloniti sa sebe", objasnio je.

Bolničar se prisjetio da je svom kolegi rekao da više ne ostaju tamo te su otišli iz stana.

"Kad smo se spremali da idemo, počela je da nam govori da od****** i idemo, te je ponovo probala da me dira me, ovaj put po grudima", rekao je na sudu.

Kristin je ispričala policiji da je pozvala hitnu jer je pala u stanu i da ju je sve boljelo, a kada su bolničari stigli da je stavila ruku na koljeno jednog od njih kako ne bi pala. Dodala je da joj pamćenje nije jako dobro.

"Nisam pokušavala da zgrabim njegove prepone niti da budem neprijatna" dodala je.

Kristin nije svjedočila na sudu jer je procijenjeno da treba ići na psihološko vještačenje, ali je prisustvovala svjedočenju bolničara te se moglo čuti kako komentariše svom socijalnom radniku da su se momci dogovorili šta će reći i da je sve namješteno.

Kristin će ponovo ići na sud sljedeći mjesec kada se završi vještačenje.

