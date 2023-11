Bankomat iznenadio Britance, dijelio "besplatan" novac (FOTO)

“Darežljivi” bankomat našao se u žiži britanskih medija, nakon priče da je “dijelio novac” slučajnim prolaznicima, prenosi Daily Star.

Na X-u je objavljen snimak iz okruga Ist Hem, u londonskoj opštini Njuam, gde vidimo grupu muškaraca ispred ekspoziture NatWesta.

Istovremeno, čujemo autora snimka kako govori: “Bankomat daje dupli novac u Glavnoj ulici, Ist Hem“.

Pretpostavljamo da su se ljudi okupili kod bankomata da pokupe “besplatne” pare, a brojni korisnici su šaljivo komentarisali kadrove.

“Hoće li im neko reći odakle dolaze te pare?”, upitao je jedan, a drugi se nadovezao: “Kada sutra shvate da su duplo zaduženi na svojim računima biće veselo”.

Za sada nije poznato koliko je snimak autentičan, a ukoliko jeste pitanje je da li će banka naplatiti klijentima “grešku” bankomata. Telegraf.rs)

Cash machine on East Ham High Street has gone rogue giving customers double cash #IG1IG3 #EastHam pic.twitter.com/Pyzu7uG2VY