Bar u Tokiju u koji možete ući samo ako ste sami

Izlasci u grad su mnogo bolji kada se podijele s grupom prijatelja ili voljenih, ali iako većina barova i klubova na svijetu prihvata i ugošćava velike grupe ljudi, u jednom vrlo specifičnom baru u Tokiju dobro došli su samo oni koji dođu sami.

"Hintori", maleni bar u Tokiju, u naselju Šinjuku, ima vrlo specifičan sistem funkcionisanja - svi su dobro došli ako dođu sami, grupe nisu dozvoljene. Kako bi to napravili jasnim još od ulaska, na ulaznim vratima postoji znak koji obavještava da je to bar limitiran za ljude koji dolaze sami. Ukoliko želite s prijateljima s posla sjesti na pivo nakon dugog dana ili ako ste na prvom izlasku sa specijalnom osobom, ovo nije mjesto za vas.

Uprkos tome, ovo ne znači da je "Hintori" bar za vukove samotnjake ili one kojima je neprijatno u socijalnim situacijama. Jedna reporterka je otišla da istraži o čemu se radi i kada je ušla zatekla je nešto mnogo inkluzivnije od onoga što je očekivala. Kada je ušla, vidjela je oko pola tuceta drugih mušterija kako sjede za barom, ali umjesto da se ignorišu - pričali su. Uskoro joj je prišao prijateljski nastrojen konobar koji ju je uputio ka praznoj stolici za šankom. Zbunjena onim što vidi, reporterka je naručila piće, ali nije znala šta dalje da radi. Srećom, konobar, koji je igrom slučaja bio i vlasnik "Hintorija", odagnao je njenu zbunjenost i pitao je da li je to prvi put da je tamo. Dok je odgovarala na pitanja, drugi slušaoci razgovora su počeli pričati kako su oni prvi put čuli za "Hintori" i uskoro reporterka je bila uključena u razgovor sa svima. To je navodno način na koji socijalizacija funkcioniše u ovom baru.

"Kada ste ovdje, to je kao mješavina samačkog izlaska i izlaska s prijateljima. Osjećaj je potaman i možete pričati s mnogo različitih ljudi", rekao je jedan od posjetilaca.

"U drugim barovima, ako pričam sa ženama koje ne poznajem misle da im se nabacujem i naljute se. Ovdje, svi prirodno pričaju jedni s drugima i vrlo je opušteno", dodao je još jedan posjetilac.

Iako se sistem na koji radi "Hintori" čini antisocijalnim, zapravo pravi atmosferu u kojoj možete upoznati nove ljude i započeti opuštene razgovore bez bilo kakvog pritiska.

