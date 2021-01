Berni Sanders vidio mimove inspirisane njegovom pozom

U slučaju da ste se pitali - da, američki senator Berni Sanders vidio je sve mimove koje je inspirisala poza u kojoj je sjedio na inauguraciji američkog predsjednika Džoa Bajdena.

Gostujući u emisiji Lejt najt (Late Night), internet mimovi inspirisani Sandersom, koji je na Bajdenovoj inauguraciji sjedio skrštenih ruku ušuškan u debelu jaknu i braon vunene rukavice, bili su prva stvar za koju je senatora pitao domaćin Set Majers.

"Samo sam sjedio i pokušavao da se zagrijem“, odgovorio je Sanders.

In all the inauguration fashion news, let us not overlook Senator Bernie Sanders’ mittens pic.twitter.com/BlZivZ8cMP