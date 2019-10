Beskućnica iz metroa dobila ponudu za posao

Beskućnica koja je postala popularna zahvaljujući video-snimku na internetu na kojem izvodi opersku ariju u američkom metrou, mogla bi da potpiše ugovor sa muzičkom kućom, prenosi TMZ.

Kako navodi portal, njoj je ponuđen ugovor za ploču.

Muzički producent Džoel Dajamond izjavio je da je sopranu iz metroa pripremio ponudu u nadi da će napraviti veliki hit klasične muzike.

Krajem septembra na nalogu na Twitteru policije Los Anđelesa pojavio se snimak na kojem beskućnica, koja stoji u hodniku stanice metroa, izvodi ariju iz opera "Đani Skiki", italijanskog kompozitora Đakoma Pučinija. Video je brzo počeo da dobija na popularnosti i već je sakupio skoro milion pregleda.

Kako navodi časopis "Los Anđeles tajms", pjevačica je 52-godišnja Ruskinja Emili Zamurka, koja je emigrirala u Sjedinjene Američke Države početkom devedesetih. Prema njenim riječima, naučila je da pjeva oponašajući operske pjevače sa televizije.

Ona je ispričala da je prvo živjela u Misuriju, radila u staračkom domu i restoranima, a zatim se preselila u državu Vašington i počela da daje časove klavira u crkvi. Ubrzo se zbog zdravstvenih problema i niza finansijskih teškoća našla na ulici. Od tada spava gdje može i živi od socijalne pomoći države u iznosu od 400 dolara mjesečno.

U početku se žena uplašila kada je policajac počeo da je snima i molila ga da nigdje ne objavljuje snimak. Međutim, on je snimak ipak postavio na internet i on se brzo proširio mrežama. Pjevačica je odmah dobila prvu ponudu za posao, a uskoro će možda potpisati ugovor za snimanje pjesme ili albuma.

(Sputnik)

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX