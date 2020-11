Biciklista upao u kaktus

Diego Moreno nikada neće zaboraviti biciklističku trku u Buenos Ajresu, a na nju će ga uvijek podsjetiti svaki kaktus koji će vidjeti do kraja svog života.

On je hitno hospitalizovan nakon što je izgubio kontrolu nad biciklom i pao na nekoliko velikih kaktusa pored puta.

Nakon što su mu okupljeni pokušali pomoći, Moreno je morao biti hitno hospitalizovan kako bi izbjegao ozbiljnije posljedice opasne po život.

"Nisam vidio rupu u asfaltu, izgubio sam kontrolu nad biciklom i pao. Srećom, imao sam kacigu i naočare, u suprotnom sam mogao oslijepiti", rekao je nakon nezgode Moreno, piše "gol.dnevnik.hr".

He had a bicycle wreck into a bunch of cacti... pic.twitter.com/LoubENpcRo