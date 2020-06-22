"Bikini medicinska sestra" iz Rusije u manekenskim vodama

Medicinska sestra iz ruskog grada Tula, koja je dospjela u žižu javnosti nakon što se u bolnici pojavila u providnom zaštitnom odijelu ispod kojeg je nosila bikini, oprobala se nedavno u modelingu.

Uprkos tome što je zbog nje bila ukorena, Nadeždi Žukovoj je fotografija iz bolnice u Tuli otvorila nove mogućnosti.

Медсестре из Тулы, надевшей купальник под защитный костюм, сделали замечаниеhttps://t.co/4OMCvsiXPg К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применено дисциплинарное взыскание после того, как она появилась перед пациентами в ку... #Тула #ТН pic.twitter.com/gNneemIGn9