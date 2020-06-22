"Bikini medicinska sestra" iz Rusije u manekenskim vodama

Medicinska sestra iz ruskog grada Tula, koja je dospjela u žižu javnosti nakon što se u bolnici pojavila u providnom zaštitnom odijelu ispod kojeg je nosila bikini, oprobala se nedavno u modelingu.
Uprkos tome što je zbog nje bila ukorena, Nadeždi Žukovoj je fotografija iz bolnice u Tuli otvorila nove mogućnosti.
Медсестре из Тулы, надевшей купальник под защитный костюм, сделали замечаниеhttps://t.co/4OMCvsiXPg К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применено дисциплинарное взыскание после того, как она появилась перед пациентами в ку... #Тула #ТН pic.twitter.com/gNneemIGn9— Тульские новости (newstula) May 19, 2020
Dvadesettrogodišnja medicinska sestra dobila je ponudu popularnog ruskog lanca prodavnica sportske opreme.
Надежда Жукова @nadinzhuk: «Я знала, что #ZASPORT экипирует олимпийцев, потому что люблю спорт и смотрю Олимпийские игры, особенно люблю керлинг и фигурное катание, а в детстве немного занималась спортивной гимнастикой и сейчас просто хожу на фитнес, играю в волейбол. Мне рассказали о социальных активностях, которые проводит бренд, о том, что они поддерживают медиков, ветеранов спорта. Мне интересно такое сотрудничество, и я буду совмещать эту работу со своей основной профессией. Главное для меня – стать хорошим врачом и помогать людям!»
Основатель @zasport Анастасия Задорина @azadorina наблюдала за историей российской медсестры и считает, что она, как и все медики, заслуживает уважения и поддержки: «Надежда стала одним из символов «эры коронавируса». Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с ковидом. Мы будем привлекать ее к участию в наших социальных активностях в рамках программы ZA ПОМОЩЬ, которую мы начали реализовывать в марте этого года. Также мы готовы оказать поддержку Тульской областной клинической больнице, в которой работает Надежда».
U Rusiji se 21. jun slavi kao Dan medicinskih radnika, a prodajni lanac „Zasport“ odlučio je da uradi serijal fotogafija i intervju sa medicinskom sestrom koja je preko noći postala poznata širom sveta.
Специально для сайта zasport.com Надежда дала свое первое интервью и рассказала о себе, ситуациях на работе и том, что ей помогает справляться с трудностями: «Из-за вспышки COVID-19 меня перевели в инфекционный госпиталь, расположенный на базе Тульской областной клинической больницы. Многие больные узнают меня по фразе “на здоровье”, которую я обычно произношу вместо “спасибо” и “до свидания”. И еще говорят, что у меня легкая рука – уколы, капельницы ставлю практически безболезненно. Меня многие спрашивают, не боюсь ли я заразиться коронавирусом? Сейчас страха нет. Я просто делаю свою работу».
Nadežda kaže da joj je san da postane doktorka i liječi ljude, mnogi smatraju da nije daleko i od manekenske karijere.