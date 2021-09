Bizarna reklama pogrebnog društva: Nemojte da se vakcinišete

U Šarlotu u Sjevernoj Karolini na ulicama se može vidjeti kamion sa bizarnom reklamom na sebi: "Nemojte da se vakcinišete".

Uprkos tome što isprva djeluje kao poruka neke antivakcinaške grupe, sitnim slovima ispod natpisa stoji: "Pogrebno preduzeće Vilmor".

@RexChapman @davenewworld_2 This truck is making laps around Bank of America Stadium before the Panthers game in Charlotte. pic.twitter.com/rIW9OTltK5