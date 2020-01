Bizarno: Bivša žena živom čovjeku digla nadgrobni spomenik

Čovjek u Škotskoj našao se u šoku kada je na lokalnom groblju našao spomenik sa njegovim imenom i prezimenom, iako je i dalje živ.

Alan Hatel (75), varilac u penziji, bio je iznenađen što ga niko nije pozvao već tri do četiri mjeseca, ali sada misli da je razlog tome činjenica što njegovi poznanici smatraju da je mrtav, te je želio da se oglasi i stavi im do znanja da je među živima.

Krivac za ovu konfuziju, kako on tvrdi, jeste njegova bivša supruga koja je navodno stavila nadgrobnu ploču, premda kaže da nije skroz siguran. On je kazao da je govorio sa lokalnim vlastima i planira da pokrije spomenik sa njegovim imenom.

Prema njegovom svjedočenju, on smatra da je bivša supruga kupila dio zemlje i stavila spomenik sa namjerom da oboje budu sahranjeni na istom mjestu, s obzirom da su na nadgrobnoj ploči ispisana imena njih oboje.

"Nikada, ali nikada nisam rekao da želim da budem sahranjen pored bivše žene. Razveli smo se prije 26 godina, i nikada nije bilo neprijatnosti. Ipak, neprijatno mi je zbog ovoga. Da nađete spomenik, a i dalje ste živi nije nešto što vam se dešava svaki dan", rekao je Hatel koji sa bivšom suprugom ima dvoje odrasle djece.

Hatel je dodao da je shvatio da nešto nije u redu kada je primijetio da mu je socijalni život bio prilično "tih" u posljednje vrijeme. Takođe, on je istakao da je spomenik podignut bez njegovog znanja, te da mu je cijela situacija izgledala kao scena iz "Mućki" (Only Fools and Horses) sa Rodnijem i Delbojem u glavnim ulogama.

"Telefon mi nije zvonio mjesecima. Bio sam zbunjen zbog toga, ali sada znam zašto me ljudi nisu zvali. Čak ni ne želim da budem sahranjen, planiram da budem kremiran... Još sam živ", istakao je Hatel dok je stajao pored nadgrobnog spomenika sa njegovim imenom na groblju Newmonthill Cemetery u Forfaru.

Mediji su pokušali da dođu do gospođe Hatel, ali je jedan od članova te porodice rekao da se ta stvar "rješava privatno".

(Telegraf.rs)