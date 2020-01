Biznis na grčki način: Jedna grudva pola evra, navali narode!

​U centru Ksantija, grada na sjeveru Grčke, fotografisan je kamionet pun snijega, a na vrhu gomile karton s natpisom "Jedna grudva 0,50 evra".

Fotografije je objavio niz grčkih medija, uz ocjenu da je to u Ksantiju, gdje tada snijega nije bilo, predstavilo "poslovni duh na grčki način".

Jedna regionalna TV sa sjevera Grčke je čak prokomenatrisala da će tu ideju "prihvatiti drugi i cijena grudve će, zbog konkurencije, sigurno opasti i na 0,10 evra".

U poplavi sličnih procjena jedan lokalni medij je, međutim, objavio da ta "poslovna inicijativa" ne postoji, već da je neko duhovit samo radi fotografisanja stavio natpis na kamionet koji je, pun snijega jer ga vlasnik nije očistio, stigao iz nekog od okolnih sela.

Greek business opportunity: Snowballs at the spot price of 0.50 euro https://t.co/AkimamyZVm