Bogatstvo mu doslovno palo sa neba: Postao milioner preko noći

Jedan čovjek u Indoneziji, po imenu Džošua, imao je sreće kao rijetko ko u životu.

Naime, on je doskoro za život zarađivao tako što je pravio sanduke, ali nedavno mu je u kuću, kroz krov, upao ogroman vruć kamen težine 2,2 kilograma.

Ispostavilo se da je to meteorit star 4,5 milijardi godina, i da je jedan od najznačajnijih ikada nađenih na planeti.

On ga je prodao za oko 1,5 miliona evra, a kako je izjavio, dio tog novca iskoristio je kako bi izgradio crkvu u svom selu, prenosi portal "Index".

Supruga i on, kako tvrdi, željeli su još jednu kćerku, pored troje djece koje već imaju, a ovo mu je bio znak iz svemira da bi svakako trebalo da porade na njoj.

