Bokser golima rukama ukrotio anakondu (VIDEO)

Surinamsko- nizozemski kbokser Tajron Spong postao je hit na društvenim mrežama nakon što je objavio video kako hvata anakondu.

Spong je kako se može vidjeti u snimku gmizavca dugog oko tri metra pronašao pored puta a iako je bio bos i goloruk nije se libio da uhvati u koštac sa reptilom koji je mnogima simbol moći i misterije zbog čega je uostalom i ova vrsta zmija glavni protagonista mnogih filmova.

Kik-bokser je bio uporan u namjeri da zmiju koja može da poraste i do 10 metara i bude teška čak i više stotina kilograma, ubaci u tovarni prostor pikapa. Životinji se to očekivano nije svidjelo pa je pokušala da ga ugrize ali nije uspjela.

Spong u bokserskoj karijeri ima 14 pobjeda i nijedan poraz a takmiči se i u kik-boksu u kojem je trijumfovao 107 puta u 116. borbi.

Kickboxing legend @Tyrone_spong catches an Anaconda with his bare hands... pic.twitter.com/kf8GLRVbOP