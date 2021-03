Borisu Džonsonu je kebab omiljena "zdrava" namirnica

Britanski premijer Boris Džonson je poručio da mu je kebab omiljena zdrava namirnica.

Na svom Twitter profilu je podijelio iskustvo borbe protiv pretilosti.

"Činim sve da bih smanjio broj kilograma i ne samo da bolje izgledam i da sam zdraviji, već sam i sretniji. Zadovoljstvo mi je što ćemo uložiti stotinu miliona funti da bi naša država bila zdravija", napisao je Džonson.

Upitan koja mu je zdrava namirnica najomiljenija, odgovorio je da je to kebab, prenosi klix.

Istakao je da je kilažu smanjio prestankom konzumacije ugljikohidrata, čokolade, sira i redovnim vježbanjem.

I’ve been doing all I can to lose weight, and I'm not only fitter and healthier but also happier for it. I'm pleased we’re investing £100 million into services to get the country healthier so we can all – quite literally – bounce back better. pic.twitter.com/twD2EYFwyR