Bratu blokirao pogled na more: Ovo je "najtanja zgrada na svijetu" (FOTO)

Al Ba'sa ili Inat ime je najtanje zgrade u Bejrutu, a mnogi vjeruju i u cijelom svijetu. Na najužem dijelu široka je tek 60 centimetara, a na najširem dijelu ima 3,9 metara. Smještena je u blizini starog svetionika u Manari.

Izgrađena je 1954. godine iz inata. Naime, dva brata posvađala su se zbog zemljišta koje im je u nasljeđe ostavio otac – jedan brat uzeo je minijaturni komad zemlje čudnih dimenzija na kojem se nije moglo ništa pošteno izgraditi, a drugome je pripao atraktivni dio s pogledom na Mediteran.

Prvi je brat iz inata izgradio tanku zgradu visoku 14 metara koja blokira pogled na Sredozemno more, a samim time i smanjuje vrijednost zemljišta drugog brata.

Beirut's Skinniest House: Born from Brotherly Bitterness The Birth of The Grudge In 1954, a unique architectural phenomenon took shape in Beirut, Lebanon. Known as The Grudge, or Al Ba’sa in Arabic, this sliver-thin house stands as a testament to the depths of sibling… pic.twitter.com/UJ1Dv4oNss