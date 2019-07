Britanci u Crnoj Gori doživjeli odmor iz noćne more

Porodica Hamfriz iz Velike Britanije podijelila je veliko razočaranje odmorom na Jadranu za koji su iskeširali 8.600 funti.

Džoen Hamfris (53), njen suprug Kevin (46), njihova djeca Luis (21) i Bet (14) te baka i djed odsjeli su u navodno novom hotelu s četiri zvjezdice u Crnoj Gori, a prema onome što su ispričali The Sunu i njihovom komentaru na Trip Advisoru, odmor im se pretvorio u pravu noćnu moru.

Džoen se požalila da hotel nije bio završen te da ih je u odmoru ometala buka radnika s bušilicama i neugodan miris, a nisu bili zadovoljni ni hranom koja im je poslužena u restoranu.

Kako ona tvrdi, oni su preko agencije rezervisali all inclusive smještaj u deluxe apartmanu sa bogatim pratećim sadržajem, ali ono što ih je tamo dočekalo bilo je daleko od luksuza.

"Radnici agencije su hvalili ovaj resort i jako smo se veselili odmoru. Malo je reći da nas je dočekala noćna mora. Na internetu sam pročitala da hotel nije završen, ali u agenciji su me razuvjerili. Ipak, dali su mi do znanja da neke stvari iz ponude, poput frizera, spa i teretane, neće biti dostupne. Vidjela sam da se ljudi žale na društvenim mrežama, ali uvjerili su me da će sve biti u redu kad stignemo tamo", ispričala je za The Sun.

Na kraju su ipak odlučili otputovati, ali njene najgore sumnje su se, tvrdi, obistinile čim su stigli.

Smrad kanalizacije, buka i radnici

"Čim smo izašli iz autobusa koji nas je dovezao sa aerodroma, dočekali su nas smrad kanalizacije i buka građevinskih radova. Što smo se više približavali recepciji, sretali smo sve više radnika sa tačkama".

Radnici su ih doveli u apartman koji su rezervirali, a Džoen tvrdi da su morali preskakati poluzavršene stepenice i rasklimane pločice te da je sve bilo puno prašine.

"Prvo što smo vidjeli kad smo ušli u sobu bio je dopola pojeden tost pokraj nepospremljenog kreveta. Vratili smo se na recepciju i objasnili situaciju. Bili smo umorni od cjelodnevnog puta, a sve je bilo u neredu. Odveli su nas u nekoliko drugih soba, ali to nije bilo ono što smo platili.

Na kraju smo se vratili na recepciju, gdje smo morali pričekati da pospreme prvu sobu u koju su nas uveli", ispričala je Joanne.

"Sve se raspadalo"

Tu nije bio kraj njihovim nevoljama jer, kako tvrdi, pola stvari nije radilo ili nije bilo završeno. U jednom trenu joj je čak tokom tuširanja otpala glava tuša.

"Sve se raspadalo. Polica za sapun je stalno otpadala, pločice u kupatilu su bile nejednake. Svaki dan bi se pojavio novi problem. Vrata spavaće sobe se nisu mogla zatvoriti kako treba, a sef se nije dao otvoriti. Gotovo svake večeri smo morali ići na recepciju da nam zamijene kartice koje su služile za otključavanje vrata jer nisu funkcionisale. Otpala je kvaka s ulaznih vrata", kaže ona.

Ostatak resorta ih je takođe razočarao.

"Bilo je jako neuredno i bučno, što nam je kompletno uništilo atmosferu za opuštanje, a takođe je bilo opasno hodati bosonog oko bazena. Vidjeli smo kako je nekoliko ljudi palo i slomilo kosti. Oko bazena su virile žice gdje još nije bilo postavljeno svjetlo", priča.

Nezadovoljni su bili i ponudom u hrane jer tvrdi da je ponuda obećavala švedski stol i tri restorana, ali su im navodno na licu mjesta rekli da je od toga dostupan samo švedski stol. Tokom boravka tamo otvorio se jedan od restorana, ali tamo nisu uspjeli dobiti stol, a imali su problema i s navodno sirovom hranom koju su im poslužili. Nakon što su se više puta požalili na hranu, dali su im na korišćenje mikrovalnu u kojoj su mogli podgrijati ili dopeći hranu.

Kad su se po povratku kući požalili agenciji preko koje su posjetili Crnu Goru, oni su navodno bili jako bezobrazni i ponudili su im putovanje u vrijednosti 1025 funti.

"Nisu nas htjeli ni slušati, a Kevinu su jednom čak i spustili slušalicu. Doživjeli smo užasno iskustvo koje smo skupo platili", rekla je ona.

Na kraju je porodica bila prisiljena kontaktirati advokata kako bi utjerala odštetu. Iz agencije su se izvinili zbog lošeg iskustva, ali nisu otkrili hoće li isplatiti odštetu, piše The Sun.