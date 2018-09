Britanka otkrila tajnu dugog života, muškarcima se neće svidjeti

Najstarija Britanka nedavno je napunila 105. godina, a znatiželjnim novinarima otkrila je tajnu dugoovječnosti.

Prosto i jednostavno - izbjegavajte muškarce i živjećete dugo, rekla je baka, te na taj način otkrila kako je uspjela da se sačuva i doživi ove impozantne godine, piše Dejli ekspres.

Brenda Ozborn nema namjeru da nađe dečka, kaže muškarci uopšte nisu vrijedni tolike muke. Brenda, medicinska sestra u penziji, rođena je davne 1913. godine i nikad nije bila sa muškarcem.

Do svoje 93. godine živela je u porodičnom domu sa svojim sestrama sve dok one nisu umrle, pa se prošle godine preselila u starački dom.

