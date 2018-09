Britanski istoričar vjeruje da je pronašao lokaciju mitske Atlantide

Britanski istoričar Met Sibson vjeruje da je pronašao pravu lokaciju mitskog grada Atlantida koji bi mogao biti, ukoliko se njegove tvrdnje pokažu tačnim, smješten u blizini Irske.

Kako je objasnio u ekskluzivnom intervjuu za “Daily Star”, mistično nestao grad opisan u Platonovoj "Republici" mogao bi biti smješten na ostrvu Frislan takozvanom fantomskom ostrvu koji se pojavljuje na svim mapama Sjevernog Atlantika od 1560. do 1660. godine, ali za koji se smatra da je pogrešno ucrtan.

“Pojavljuje se u brojnim mapama iz 16. i 17. vijeka i onda nestaje što ne može biti pogreška. Nalazi se na sjeverozapadu Irske i tu su i brojni manji otoci oko njega, a sada ga još uvijek ga je moguće pronaći uz pomoć modernog mapiranja ispod mora u blizini Farskih ostrva”, kazao je Sibson.

On ipak smatra da bi to moglo riješiti mnogo pitanja u vezi s lokacijom tog mitskog grada zbog činjenice da je taj otok potonuo, a bio je iznad površine mora, objavio je Sputnik.

Međutim, ovaj istoričar je priznao da njegovo otkriće otvara brojna pitanja, jer pojedinci tvrde da je na tom području nekada bio led, a Sibson takođe podsjeća da je Platon pisao o slonovima na Atlantidi, ali on smatra da je filozof iz drevne Grčke možda ipak mislio na mamute.

*NEW VIDEO* - The Lost Island of Atlantis Revealed Part 2 - quite in depth and science heavy this time: https://t.co/wWIJQl50eX pic.twitter.com/6erIvWTSOM