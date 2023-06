Čega se svaki horoskopski znak najviše plaši u vezi

Izvan vela samopouzdanja, svi smo mi samo ljudi, a u skladu sa našim horoskopskim znakom, možemo da ispoljimo određene, posebne, osobine.

Čak i najsamouvjerenija osoba ima tajne strahove koji mogu da se pojave kada je u pitanju igranje na polju ljubavi.

I kako to ide, za svaki horoskopski znak postoji određena vrsta straha koja može da zavlada kada su u pitanju veze. Osnovni pokretači obično spadaju u očigledne kategorije: izgled, sposobnost, pouzdanost ili dostojnost uopšte - i to su samo neke od prepreka koji mogu da stanu na put nečijem upravljanju sopstvenom vezom.

Stoga, sudeći prema "Your Tango", ovo su najveći strahovi svakog znakova Zodijaka u vezi.

Najveći strah Ovna u vezi: da ne bude uhvaćen kada uradi nešto loše

Koliko god ovi ljudi bili jaki, oni su i prilično nervozni i vole da se izvuku sa lošim ponašanjem. Kada se, međutim, takvo ponašanje javno prozove, to izaziva ogroman sukob kod njih, jer ne vole da budu "uhvaćeni".

Stoga su sposobni da provedu veoma dugo u strahu da će svaki njihov pogrešan potez koji su napravili biti otkriven, a oni suočeni sa njim.

Bikov najveći strah u vezi: da će biti ranjiv

Ovaj znak mnogo želi da voli, ali ujedno i zna šta im ta intenzivna ljubav donosi: intenzivnu ranjivost. Oni se plaše da budu ranjivi i oslabljeni ljubavlju. Iako znaju da ulazak u ljubav može da im donese najveće iskustvo u njihovim životima, oni su takođe jednako oprezni da se ne zaljube, jer će ih to učiniti ranjivim. Bik prima k srcu lekcije iz prošlosti, iz čega kod njega raste i strah od bliskosti u budućnosti.

Najveći strah Blizanaca u vezi: donošenje odluka

Ako je Blizanci u vezi i mora da donese tešku odluku - o vjenčanju ili čak razvodu - oni će tu odluku odlagati što je duže moguće u nadi da će možda problem jednostavno nestati. Blizanci vole napredak, ali radije bi se složili sa nečijim planom nego sami da utiču na taj napredak.

Najveći strah Raka u vezi: nedostatak sigurnosti

Njihov najveći strah je nedostatak sigurnosti u ljubavi i životu. Ovde je problem što se oni zadržavaju na jednom mestu toliko dugo da na kraju privuku na sebe situacije koje ih dovode u nesiguran položaj.

Uz svu tu moć uma koju koriste na strah, oni nesvjesno stvaraju stresne okolnosti. Rakovi su srećni kada su voljeni i zbrinuti i ne moraju više da brinu o završetku cijelog tog procesa.

Lavov najveći strah u vezi: nedostatak pažnje

Lavov najveći strah je da ne budu zaboravljani ili da neko ne razmotri njih ili njihovo mišljenje. I većina se plaši da nisu posebni. Biti Lav i osjećati se prosječno je kao prokletstvo za ovu osobu, a njeni strahovi, iako djetinjasti, imaju tendenciju da se preuveličaju u svakoj prilici.

Kada vidite da Lavovi pretjeruju, to je zato što su imali neurotičan trenutak koji ih je naveo da povjeruju da su možda zaboravljeni. Oni žele da budu heroji, i vjerovali vi u njih ili ne, uvijek žele više.

Najveći strah Djevice u vezi: razočaranje

Devica se plaši da će biti razočarana. Nije da traži savršenstvo, već je u prošlosti doživela gubitak i to ju je povredilo. Nažalost, problemi iz prošlosti zapravo nikada ne napuštaju Devicu i ona koristi taj bol da projektuje scenarija u svoj svakodnevni život - scene koje na kraju postanu stvarne.

Njihovo nepoverenje u druge postaje problem i u svakodnevnom životu. One se plaše da će ono što vole da bude uništeno, a na kraju same to unište.