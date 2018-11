Četiri dame horoskopa koje mogu da osvoje srce svakog muškarca

One su rođene sa nevjerovatnom kombinacijom karakteristika i vejština koje im omogućavaju da osvoje srce svakog muškarca.

Ove žene plijene lejpotom, harizmom, imaju manire i svojim ponašanjem bez sumnje privlače pažnju muškaraca. Ali, to nije sve. One su ljubazne, učtive, inteligentne i ovo su osobine kojima osvojaju srce svakog muškarca.

Ukoliko vas zanima da li postoji tajna formula koja vam može pomoći da osvojite srce bilo kog muškarca, onda vam znaci Zodijaka sa naše liste mogu pomoći. Ove dame imaju „tajno oružje“ pred kojim padaju svi muškarci.

Ako se nađete na ovoj listi, smatrajte sebe pravom srećnicom, jer niko ne može da vam odoli!

Vaga

Žene Vage su poznate po svojoj ljepoti, nježnosti i manirima. Elegantno se oblače i često nose skupi nakit u kombinaciji sa moćnim parfemima. Samokritičnost pomaže Vagama da se promijene kako bi zadovoljile svoje visoke standarde. Stoga, uopšte nije iznenađujuće što se ovaj znak smatra jednim od najdražih u očima muškaraca. Vagama upravlja Venera, a ona zna sve o ljubavi.

Najviše ih privlače ljudi iz oblasti umjetnosti, kao što su glumci, pjevači, pisci, umjetnici, muzičari ... Najčešće ih ne zanimaju privnici. Vage vole kada su drugi oduševljeni njima. One sebe smatraju dragocenim kamenjem, prema kome morate biti pažljivi. Na svim zabavama one su u centru pažnje i svi su inspirisani njihovom harizmom.

Devica

Žene Djevice žele da zadrže svoje dostojanstvo, ali istovremeno su vrlo emotivne. Savršeno skrivaju svoje emocije. Njihova unutrašnja želja skoro uvijek ostaju tajna. Ove žene imaju lijepe manire i uvijek se ponašaju kao prave dame. Nikada neće znati da vas uvrede, osim ako ih ne izazovete.

Oni žele da se bave književnošću, muzikom i umjetnošću. Muškarce privlače svojom nepristupačnost i hladnoćom, u kombinaciji sa moćnim osobinama kao što su velikodušnost, strpljenje, ljubaznost i posvećenost. Djevice tačno znaju šta muškarci žele i zato ih lako mogu osvojiti. One se oslanjaju na svoje analitičke vještine.

Jarac

Žene Jarčevi izgledaju nevjerovatno. U očima muškaraca izgledaju savršeno - uglavnom zato što imaju izvanrednu sposobnost da sakriju svoje neželjene karakteristike. One ne žele da pokazuju slabost, ne žele drugima da se žale i nikada neće dozvoliti da budu gubitnici u očima drugih.

One znaju tačno koji partner im je potreban. Privlače muškarce izvanrednim intelektom, strpljenjem i čak hladnoćom. Ova kombinacija omogućava im manipulaciju muškarcima. One cijene lojalnost, nikada ne opraštaju prevaru i lako ostavljaju one koji ih povređuju.

Ribe

Ribe žene izgledaju krhko, nježno i nezaštićeno. Njihova snaga je u slabosti. Da li bi neki muškarac odbio da zaštiti šarmantno stvorenje, kome je potrebna zaštita i pomoć? S tim što Riba vešto "lovi" muškarce i potpuno ih osvaja svojim šarmom, one bude prirodne muške instikte. Muškarci se osjećaju kao primitivni lovci, koji su voljni da poraze i mamuta samo da zadrže osmjeh na licu svoje voljene. Šarm Ribe je neodoljiv, a njihova "bespomoćnost" je zarazna - savršena kombinacija onoga što moderni muškarci traže. Žene Ribe očekuju da se muškarac prema njima ponaša kao pravi kavaljer.