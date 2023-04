Četiri horoskopska znaka očekuje kritična nedjelja za ljubav

Sedmica koja je danas započela neće biti povoljna za dešavanja na emotivnom planu za sve znake zodijaka.

Kako piše "Yourtango", četiri horoskopska znaka su u riziku da tokom ove sedmice okončaju ljubavnu vezu.

Astrolozi savjetuju da naučite da osluškujete sebe i svoju intuiciju. Takođe, dozvolite sebi da promenite mišljenje, da se predomislite i postavite jasne granice preko kojih nikome nećete dozvoliti da pređu.

Ukoliko ste rođeni u nekom od ova četiri znaka zodijaka, nemojte biti iznenađeni ako do 16. aprila donesete odluku da raskinete vezu. Odluka nije došla “preko noći”, već je odavno sazrijevala u vama, a sada će vjerovatno biti trenutak da je saopštite “drugoj strani”.

1. Blizanci

Iako se tako ne čini, vi zapravo možete da racionalizujete šta god poželite. U stanju ste da sagledate sve dobre i loše strane vaše veze, ali malo teže donosite odluku koja je najbolja za vas.

Da biste tokom ove sedmice prihvatili energiju Venere koja je u vašem znaku, najprije morate da raščistite sami sa sobom šta je ono što želite od ljubavi i šta očekujete od voljene osobe.

Čak i ako ste bili uvereni da će veza u kojoj se trenutno nalazite trajati večno jer ste smatrali da je “tako suđeno”, možda ćete preispitati to uverenje. Samo zato što je osoba sa kojom ste sada u vezi nekada izgledala kao najbolji izbor, to ne znači da je ona to i danas.

Dajte sebi prostora i vremena da shvatite šta se dešava i šta je ono što zaista očekujete od partnerskog odnosa. Ukoliko neke stvari nije moguće ispraviti, znate šta vam je činiti. I nemojte se previše premišljati.

2. Jarac

Najgora stvar koju sebi možete da priredite je ostanak u vezi koja vas ne ispunjava samo da biste izbjegli scene koje donosi raskid. Ove sedmice to vam neće predstavljati preveliki problem; veza koja vam je postala teret, a ne radost, neće dugo čekati da postane prošlost.

Istina je da umijete da budete emocionalno ranjivi i da tražite svoju grešku, ali ovoga puta nemojte sebi to da dopustite. Znate i sami koliko toga ste uložili da bi ljubavna priča uspjela i isto tako znate da li se osjećate ispunjeno ili ne.

Sada ćete naučiti da otpustite ono što vam ne donosi radost. Svjesni ste da je to jedini način za stvaranje prostora za neka nova, ljepša dešavanja na emotivnom planu.

3. Bik

Ponekad se čini da nema kraja transformacijama u vašem životu dok skidate jednu po jednu masku, otkrivajući istine kojih ranije niste bili svjesni. Vi ste u fazi zacjeljivanja starih rana, ali niste ni svjesni koliko toga još “čuči” u vašem srcu i žudi da bude oslobođeno.

Tokom ove sedmice Saturn će uticati na vaš Sjeverni mjesečev čvor, što znači da ćete se dobro preispitati da li veza u kojoj ste može da vam donese ono što smatrate da ste zaslužili. Kao neko ko očekuje sigurnost, udobnost i stabilnost, možete teško doživeti spoznaju da je došlo vrijeme za promjene.

Promjena je za mnoge ljudi uvijek zastrašujuća, jer ih tjera da napuste svoju zonu komfora i okušaju se u nečem novom i nepoznatom. S druge strane, svjesni ste da promjena nema uvijek srećan ishod.

Ove sedmice morate da vjerujete vašem unutrašnjem znanju i do te mjere budete sigurni da nećete pristati na manje od onog što mislite da zaslužujete. Ništa vas neće pokolebati, pa čak ni strah od promjene. Izgradili ste samopouzdanje i sada bi trebalo da napravite završne korake; uozbiljite se i uradite ono što je neminovno da biste dobili emotivni status kakav zaslužujete.

4. Ribe

Gledate na život kroz ružičaste naočare i uvijek vidite najbolji mogući ishod kad je riječ o ljubavnoj vezi. Ali, upravo iz tog razloga često ignorišete istinu, a ona je i te kako bolna za vas. Otkako je Saturn ušao u vaš znak, to je počelo da se mijenja; iako se niste odrekli svoje romantične prirode, nju sada prati doza realizma.

Ukoliko ste u vezi, ona vam odjednom ne izgleda onako savršeno kao prije 7. marta 2023. Iscrpljuje vas neusklađen odnos, iako se trudite da budete fokusirani na sebe i da priuštite sebi ono što vas raduje. Velike su šanse da ćete spoznati da osoba sa kojom ste u emotivnoj vezi, trajala ona kratko ili možda godinama, nije usklađena sa svrhom vaše duše. Ukoliko osjećate da bi trebalo da prekinete vezu, jer su vaše potrebe nezadovoljene, učinite to. Nemojte se obazirati na mišljenja i osude drugih ljudi. Ljubav koju ste davali partneru usmjerite ka sebi i vjerujte da će vas svaka odluka koju donesete samo približiti osobi koja vam je sudbinski namjenjena.