Cipele stvorene za "krijumčarenje" viskija

Ove muške cipele izgledaju kao najobičnije oksfordice, ali one su sve samo ne obične. Britanski proizvođač cipela Oliver Svini patentirao je neobične cipele u kojima možete da "prokrijumčarite" flašicu viskija.

Svini je, naime, u saradnji sa škotskim proizvođačem viskija "Džoni Vokerom", osmislio ograničenu liniju muških oksford cipela.

Izgleda bolje od pljoske, s tim da je i sama cipela vrlo atraktivna.

Cipele su izrađene od teleće kože, a prave se u Italiji. Svaki par cipela takođe dolazi s mini bocom viskija, zbog čega je peta u njima veoma visoka, piše Biznis insajder.

Limited edition dress shoe hides a bottle of scotch in its heel http://t.co/R8P55IOoQd pic.twitter.com/KdhmvpGDs5